獎學金連發32年 台灣首廟天壇今年投入破400萬、868學子受惠

台南市定古蹟、台灣首廟天壇發放清寒獎助學金超過30年，廟方有鑑於去年颱風災情嚴重，今年起逐步將溪北各區學校納入獎學金的照顧範圍，投入高達407萬多元的助學金，發放給台南的高中、國中及國小學校；廟方表示，求學道路上勇往直前、翻轉未來。

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，副市長姜淋煌、民政局長李芳林、議員陳怡珍等出席，活動在滿滿的祝福與溫馨氛圍中展開，由姜淋煌、天壇董監事等人共同擔任頒獎人，也為學子們加油打氣；廟方表示，期盼這份善念，能像一顆顆種子般在每位府城學子的心中萌芽，成為他們日後成長、回饋社會的最強大動力。

天壇董事長徐國潤致詞說，鑑於去年丹娜絲颱風重創台南溪北地區，看著許多家庭與校園步入漫長的重建之路，天壇董監事會深感在地學子之不易，因此秉持著玉皇上帝悲天憫人的精神，決定自今年起，逐步將溪北各區學校納入獎學金的照顧範圍，今年的首波關懷行動，特別率先延伸至北門區的學校，希望能為當地的學子注入更多溫暖與支持的力量。

徐國潤指出，天壇一直以來都非常重視教育，這份獎學金是一份經濟上的支持，也是對所有同學在課業與品行上努力付出的極大肯定，深切期許同學們能夠帶著這份來自社會的善意與玉皇上帝的庇佑，在求學道路上勇往直前、翻轉未來。

台灣首廟天壇的獎助學金從1995年開辦，今年廟方再度投入407萬1000元的助學金，發放給台南市高中29所、國中33所、國小62所，共計124所學校、868名逆境中仍勤奮向學的優秀學子。

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝