快訊

台積電將赴美國德州設第2園區？ 國科會吳誠文回應了

台指期夜盤漲逾500點 多方直攻48,000大關

聽新聞
0:00 / 0:00

獎學金連發32年 台灣首廟天壇今年投入破400萬、868學子受惠

聯合報／ 記者吳淑玲林伯驊／台南即時報導
台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝
台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝

台南市定古蹟、台灣首廟天壇發放清寒獎助學金超過30年，廟方有鑑於去年颱風災情嚴重，今年起逐步將溪北各區學校納入獎學金的照顧範圍，投入高達407萬多元的助學金，發放給台南的高中、國中及國小學校；廟方表示，求學道路上勇往直前、翻轉未來。

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，副市長姜淋煌、民政局長李芳林、議員陳怡珍等出席，活動在滿滿的祝福與溫馨氛圍中展開，由姜淋煌、天壇董監事等人共同擔任頒獎人，也為學子們加油打氣；廟方表示，期盼這份善念，能像一顆顆種子般在每位府城學子的心中萌芽，成為他們日後成長、回饋社會的最強大動力。

天壇董事長徐國潤致詞說，鑑於去年丹娜絲颱風重創台南溪北地區，看著許多家庭與校園步入漫長的重建之路，天壇董監事會深感在地學子之不易，因此秉持著玉皇上帝悲天憫人的精神，決定自今年起，逐步將溪北各區學校納入獎學金的照顧範圍，今年的首波關懷行動，特別率先延伸至北門區的學校，希望能為當地的學子注入更多溫暖與支持的力量。

徐國潤指出，天壇一直以來都非常重視教育，這份獎學金是一份經濟上的支持，也是對所有同學在課業與品行上努力付出的極大肯定，深切期許同學們能夠帶著這份來自社會的善意與玉皇上帝的庇佑，在求學道路上勇往直前、翻轉未來。

台灣首廟天壇的獎助學金從1995年開辦，今年廟方再度投入407萬1000元的助學金，發放給台南市高中29所、國中33所、國小62所，共計124所學校、868名逆境中仍勤奮向學的優秀學子。

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝
台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝
台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝
台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝

台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝
台灣首廟天壇今辦「第32屆獎助學金頒發典禮」，投入407萬1000元的助學金，總計台南有124所學校、868名學子受惠。記者林伯驊／翻攝

台南 獎學金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

崑科大親師感恩會 國際生走秀獻唱謝師恩、校友宣布每年捐百萬元獎學金

全台首家獲獎醫療機構 麻豆新樓榮膺國家品質獎

用愛與陪伴助學子逐夢 台東高商黃俊豪獲杏壇芬芳獎

第15屆教育大愛菁師獎 表揚62名教育第一線工作者

相關新聞

獎學金連發32年 台灣首廟天壇今年投入破400萬、868學子受惠

台南市定古蹟、台灣首廟天壇發放清寒獎助學金超過30年，廟方有鑑於去年颱風災情嚴重，今年起逐步將溪北各區學校納入獎學金的照顧範圍，投入高達407萬多元的助學金，發放給台南的高中、國中及國小學校；廟方表示，求學道路上勇往直前、翻轉未來。

雲林首起合法罷工延燒 工會不滿遭工業會理事長批「得寸進尺」將抗議

日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司工會要求每年調薪5%未果，10月5日起將依法罷工，並於今起絕食抗議。工會理事長沈全成今指雲林縣工業會理事長陳麒升日前說工會「得寸進尺」，應向工會道歉，並揚言抗議。陳麒升對此回應，艾杰旭先前已妥協保障16個月的全薪，並加發端午、中秋各0.5個月的獎金...

中秋連假台南遊客數出爐！逾150萬人次 市區商圈最夯吸近95萬

中秋暨教師節四天連假，台南各大景點湧入大批遊客，台南市觀光旅遊局統計，連假期間累計吸引逾150萬人次，其中市區熱門區域及商圈近95萬人次居首，山海自然景點及藝文場館逾48萬人次，鹽水、安平、新化、菁寮等老街也吸引逾16萬人次...

台南學甲新達里長遭取消資格 同額競選生變已5人領表

原同額競選的南市學甲區新達里里長陳敏男，因突遭南市選委會取消登記資格無法參選，緊急推派妻子黃美雲代夫出征，隨著選情轉變，已有另外4人領表，原是選情單純突然風雲變色，讓外界看儍。

不必跑花東！台南市區就可搭熱氣球 10月17、18日登場

台南熱氣球派對將於10月17、18日在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場登場，去年首度於市區舉辦吸引逾9萬人次參與，今年增加「光雕及無人機展演」，市長黃偉哲邀請全國民眾來台南體驗熱氣球繫留、特色市集及親子活動，，邀請民眾來趟秋日台南小旅行。

舊手機別丟！台南市送回收可抽iPhone 17 加碼送培養土

家中是否還放著不能開機、無法更新，或已無法維修的舊手機。台南市「手機回收月」開跑，10月1日至10月31日，民眾將廢手機送至指定39處回收據點，每回收1支手機即可獲得1次抽獎機會，獎項有 IPhone 17、Apple Watch Series 11 等，還可兌換加碼宣導品，邀請一起清出家中閒置手機，讓資源循環再利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。