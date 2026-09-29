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台南學甲新達里長遭取消資格 同額競選生變已5人領表

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市學甲區現任新達里長遭取消參選資格，同額競選生變，目前已5人領表。記者謝進盛／攝影
台南市學甲區現任新達里長遭取消參選資格，同額競選生變，目前已5人領表。記者謝進盛／攝影

原同額競選的南市學甲區新達里里長陳敏男，因突遭南市選委會取消登記資格無法參選，緊急推派妻子黃美雲代夫出征，隨著選情轉變，已有另外4人領表，原是選情單純突然風雲變色，讓外界看傻。

台南市選舉委員會說明，參選資格改變主要是立法院會今年6月三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條第3款，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

經查，陳敏男申請登記為第5屆里長選舉新達里候選人，經查有「公職人員選舉罷免法」第26條第3款所定消極資格限制情事，依台南地院95年選訴字第33號裁判及市選委會第124次委員會議決議，不得登記為候選人；陳敏男如有不服，可依訴願法規定提出訴願。

陳敏男曾任南縣市合併前學甲鎮民代表，已連任4屆新達里里長、也出任過學甲區里長聯誼會會長，學甲區農會常務監事、學甲警友會主任，基層服務累積口碑，詎料，此次連任之路遭取消，讓支持者更是錯愕。

陳敏男指出，9月24日收到市選委會公文，得知因95年上述案例被認定符合「公職人員選舉罷免法」第26條第3款規定，不得登記為候選人，如有不服，可在通知到達次日起30日內提起訴願；但本屆候選人補領登記期間僅有數日，即使提出救濟，也可能無法趕上這次選舉登記期限。為延續服務鄉親，由妻子黃美雲登記參選新達里里長。

黃美雲表示，丈夫多年來投入新達里服務，她在丈夫擔任里長期間也經常協助處理里內大小事務，對地方事務並不陌生，相信自己能很快上手、延續服務。

據悉，目前新達里里長選舉領表者，包括王上文、蔡祐倉、薛振聲、鄭美金及黃美雲等5人，登記至明（30日）截止，最終參選名單仍待選舉程序確認。

2026九合一選舉 台南市選舉 里長

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