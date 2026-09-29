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台南觀光建設亮眼 中秋連假吸引逾150萬人次到訪

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台南在中秋暨教師節四天連假迎來大批旅客，台南市長黃偉哲表示，台南觀光在這次中秋連假表現亮眼，全市約有1萬7,000間客房，實際住宿率約95%，居全台本島第一，若以全國來看僅次於馬祖，顯示台南持續為國旅熱門目的地。

台南市政府觀光旅遊局局長林國華表示，依據觀旅局景點遊客人次統計資料，中秋暨教師節四天連假，台南各大景點累計吸引逾150萬人次造訪。

其中，鹽水老街、安平老街、新化老街及菁寮老街等經典老街景點，累計吸引逾16萬人次漫步品味；而中西區國華海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、孔廟與赤崁樓古蹟園區周邊、台南市立圖書館新總館周邊、三井商圈及小北門商圈等市區熱門區域，則累計吸引近 95萬人次到訪，細細感受老城巷弄的人文風情與商圈活力。

台南孔廟文化園區推出「2026孔廟文化節」，以「圓與圈」為主題，邀請大小朋友走進教育的起點，透過古蹟走讀、文化體驗及祭孔大典等活動，向廣大教育工作者致敬。

配合台南運河通航百周年，河樂廣場展出的《LONG FLOW TAINAN 攏Hô樂》，結合光雕、光影與水霧，將水岸打造成沉浸式夜間美術館，讓旅客深深沉浸於百年運河的故事與城市夜間光影的浪漫魅力中。

台南戶外自然山海與藝文展館同樣人氣滿滿，四天連假累計吸引逾48萬人次到訪。從山線的關子嶺、梅嶺、虎頭埤、葫蘆埤、德元埤荷蘭村、尖山埤渡假村及烏山頭水庫，到濱海的漁光島、黃金海岸、四草綠色隧道、台江國家公園、青鯤鯓扇形鹽田與北門遊客中心，處處可見旅客親近自然、享受登山健行與水岸漫遊的足跡。

頑皮世界野生動物園、奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南市美術館與總爺藝文中心等文教場館，也成為親子家庭放電好去處。

各大景點祭出強檔活動：走馬瀨農場推出「中秋星空夜未眠」，精心規劃親子奇幻冒險、星空音樂會、特技火舞及 LED 光舞秀，將戶外遊憩延續至璀璨夜間；十鼓文創園區則重磅登場「2026 十鼓魔法動漫祭」，將百年糖廠工業遺構結合魔法造景、Coser 踩街與同人動漫市集，展現跨界文創魅力，吸引青年與動漫族群朝聖。台南從府城古蹟到山海風光、從戶外生態到室內展館，提供全台旅客最豐富多元的秋日旅遊首選。

台南市政府觀光旅遊局表示，今年中秋暨教師節連假熱絡觀光人潮為地方商圈、景點與旅宿業注入充沛活力，也是黃偉哲市長八年來推動觀光立市、持續優化旅遊環境與軟硬體建設的成果縮影。

八年來，台南觀光接待量能持續擴充，旅宿家數於2026年8月正式突破千家大關，達1,036家；首件BOT五星級「福爾摩沙遊艇酒店」營運後，更榮獲2026年第24屆金擘獎「民間團隊獎」優等肯定。在國際市場方面，自2025年底「台南－熊本」及「台南－沖繩」定期航線啟航後，至2026年7月平均客座率達90.6%；「台南－河內」新航線也將於10月正式首航，持續拓展台南國際旅遊市場。

八年的持續打磨與創新，讓台南不論在國際能見度、服務品質或景點多樣性上皆大幅躍升。隨著秋季各項精彩活動，包括市區熱氣球體驗等將接力登場，誠摯邀請全國民眾隨時鎖定「台南旅遊網」及「台南旅遊」粉絲團，持續造訪台南，親身體驗台南逐步積累沉澱、開花結果的城市魅力！

台南 觀光

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