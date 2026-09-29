雲林首起合法罷工延燒 工會不滿遭工業會理事長批「得寸進尺」將抗議

日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司工會要求每年調薪5%未果，10月5日起將依法罷工，並於今起絕食抗議。工會理事長沈全成今指雲林縣工業會理事長陳麒升日前說工會「得寸進尺」，應向工會道歉，並揚言抗議。陳麒升對此回應，艾杰旭先前已妥協保障16個月的全薪，並加發端午、中秋各0.5個月的獎金，但工會又要求每年調薪5%，將對台灣投資環境造成衝擊。

艾杰旭工會理事長沈全成今展開80小時絕食抗議，他除訴求資方正式回應工會訴求，並指雲林縣工業會理事長陳麒升日前在就任典禮上說工會「得寸進尺」，應撤回言論並向工會道歉。

台灣工人鬥陣總工會、雲林縣產業總工會及艾杰旭工會也發出聯合聲明，將於10月1日上午到陳麒升的公司抗議，除要求撤回言論，也呼籲陳的公司及斗六工業區的勞工一起籌組工會，對抗低薪和不合理的勞動環境。

對於工會指控，陳麒升則表示，工會成立的目的應是提供勞資雙方公平協商的平台，但他認為此次要求「不論盈虧每年全面調薪5%」與企業經營現況存在落差。

陳麒升指出，艾杰旭近年受到產業景氣及客戶業務調整影響，經營壓力增加，但公司並未裁員，且仍維持薪資、獎金等待遇，先前勞資協商中，已妥協保障16個月的全薪，並加發端午、中秋各0.5個月的獎金，但工會又進一步要求無論盈虧每年調薪5%。此舉已造成日本總公司對於台灣工廠經營的質疑，將對台灣投資環境造成衝擊。

對於工會所稱「25年未調薪」，陳麒升也認為相關說法過於簡化。他指出，政府基本工資多年來持續調升，艾杰旭員工目前實際薪資也高於基本工資，基礎操作員實際平均薪資達38000元，工會卻用25年未調薪資的含糊話語來情勒社會輿論。

陳麒升說，台灣前工總的一個留德博士幹部說過，工會罷工是七傷拳，所以德國在發動罷工的時候一定審慎衡量，有沒有足夠的錢可以支撐著參與罷工的工會會員，但台灣的罷工罷完之後就要求政府出面來處理，長久之下就會失去其自主權，變成政治的附庸工具，這是一個民主國家應該要重視的社會問題。

陳麒升呼籲，身體髮膚受之父母，罷工的敘求要合情合理，並考量艾杰旭1600個員工家庭的生計，如果日商撤資趁高價賣掉台灣土地，造成三敗俱傷，將情何以堪。