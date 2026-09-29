全台首家獲獎醫療機構 麻豆新樓榮膺國家品質獎

長期守護台南溪北鄉親照護健康獲肯定，麻豆新樓醫院近日傳出喜訊，榮獲國家級最高品質榮譽——第28屆國家品質獎「地方經營典範獎」，也是全台首家獲此殊榮的醫療機構。

台南新樓醫院由英國長老教會馬雅各醫生於 1865年創立，是台灣第一間西醫醫院，因應在地醫療需求，1994年動工闢建麻豆新樓，1997年1月正式營運，近30年來已是台南溪北鄉親重要就醫據點。

新樓醫院院長劉啓擧表示，國家品質獎為行政院核定國內最高品質榮耀，旨在表彰經營體質健全、展現卓越營運績效與社會價值的典範機構，此次獲獎更顯特別意義；30年前麻豆地區醫療資源匱乏，鄉親面臨急症或重症時往往需要遠赴市區，求醫之路艱辛漫長。當時新樓醫院懷抱著醫療傳道決心進駐，從一片缺乏大型醫療設施的土地起步，一步一腳印建立起專業醫療團隊與硬體設備，讓麻豆新樓從無到有，變成鄉親最信賴健康靠山。

劉啓擧也分享一段就醫過程，有名黃先生為全心就近照顧因車禍重殘的弟弟，曾一度被迫放棄工作、返回家鄉，當新樓醫院醫療團隊得知此案後，主動介入並全力投入照顧行列，積極為其弟弟規畫客製化復能與復健。在團隊悉心照護，病人迅速恢復基本生活機能，黃先生的弟弟不僅重獲新生，更有機會再次投入職場，甚至進一步帶領30多名弱勢攤商在將軍漁港擺攤作生意，成功活絡了將軍漁港的經濟生機。

南市府衛生局長李翠鳳、健保署南區業務組長韓佩軒也前往致賀並指出，從急救責任醫院堅實後盾，到深耕社區友善關懷，麻豆新樓深刻展現全人照護核心價值，期待未來繼續與麻豆新樓團隊密切合作，深化溪北醫療與長照防護網，讓優質醫療服務普及到每一個角落。