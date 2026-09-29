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中秋連假台南遊客數出爐！逾150萬人次 市區商圈最夯吸近95萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中秋教師節連假台南湧逾150萬人次，市區商圈國華街滿滿人潮。圖／台南市觀旅局提供
中秋教師節連假台南湧逾150萬人次，市區商圈國華街滿滿人潮。圖／台南市觀旅局提供

中秋暨教師節四天連假台南各大景點湧入大批遊客，台南市觀光旅遊局統計，連假期間累計吸引逾150萬人次，其中市區熱門區域及商圈近95萬人次居首，山海自然景點及藝文場館逾48萬人次，鹽水、安平、新化、菁寮等老街也吸引逾16萬人次。

觀旅局長林國華表示，中西區國華海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈，以及孔廟、赤崁樓古蹟園區周邊、台南市立圖書館新總館、三井商圈、小北門商圈等市區熱門區域，四天累計近95萬人次到訪，成為連假主要旅遊熱區。

山海景點及藝文場館則累計逾48萬人次。山線包括關子嶺、梅嶺、虎頭埤、葫蘆埤、德元埤荷蘭村、尖山埤渡假村及烏山頭水庫；濱海景點則有漁光島、黃金海岸、四草綠色隧道、台江國家公園、青鯤鯓扇形鹽田及北門遊客中心等，吸引遊客登山健行、親近山海。

奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南市美術館、總爺藝文中心及頑皮世界野生動物園等，也成為親子及藝文旅遊熱門去處。

老街景點方面，鹽水老街、安平老街、新化老街及菁寮老街四天累計逾16萬人次，遊客走訪老街、品嘗在地美食，感受台南歷史街區風貌。

連假期間各景點也推出活動，孔廟文化園區舉辦「2026孔廟文化節」，結合古蹟走讀、文化體驗及祭孔大典；配合台南運河通航百週年，河樂廣場推出LONG FLOW TAINAN 攏Hô樂，以光雕、光影及水霧打造夜間展演。

走馬瀨農場推出「中秋星空夜未眠」，安排親子活動、星空音樂會、火舞及LED光舞秀；十鼓文創園區則舉辦「2026十鼓魔法動漫祭」，結合糖廠工業遺構、魔法造景、Coser踩街及動漫市集，吸引青年及動漫族群。

觀旅局表示，今年8月台南旅宿家數突破千家，達1036家。國際旅遊市場方面，台南至熊本、沖繩定期航線自2025年底陸續啟航，截至今年7月平均客座率達90.6%；台南至河內新航線預計10月首航，持續拓展國際旅遊市場。

中秋教師節連假台南湧逾150萬人次，林百貨湧入滿滿人潮。圖／台南市觀旅局提供
中秋教師節連假台南湧逾150萬人次，林百貨湧入滿滿人潮。圖／台南市觀旅局提供

中秋教師節連假台南湧逾150萬人次，西市場滿滿人潮。圖／台南市觀旅局提供
中秋教師節連假台南湧逾150萬人次，西市場滿滿人潮。圖／台南市觀旅局提供

中秋教師節連假台南湧逾150萬人次，安平古堡擠滿遊客。圖／台南市觀旅局提供
中秋教師節連假台南湧逾150萬人次，安平古堡擠滿遊客。圖／台南市觀旅局提供

連假 遊客 台南

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