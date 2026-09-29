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不必跑花東！台南市區就可搭熱氣球 10月17、18日登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南熱氣球派對熱氣球繫留體驗。資料照片／台南市觀旅局提供
台南熱氣球派對熱氣球繫留體驗。資料照片／台南市觀旅局提供

台南熱氣球派對將於10月17、18日在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場登場，去年首度於市區舉辦吸引逾9萬人次參與，今年增加「光雕及無人機展演」，市長黃偉哲邀請全國民眾來台南體驗熱氣球繫留、特色市集及親子活動，，邀請民眾來趟秋日台南小旅行。

黃偉哲表示，台南雖不像花東縱谷擁有較穩定的熱氣球飛行條件，但具有交通便利的優勢，民眾不必遠赴花東或出國，也能在市區體驗熱氣球升空的樂趣，兩天共安排4場熱氣球繫留體驗，總計480個搭乘名額，現場並結合台南美食、特色市集、親子遊樂及街頭藝人表演。即使沒有搭乘熱氣球，也能在現場欣賞熱氣球升空及參與各項活動。

黃偉哲表示，台南觀光在這次中秋連假表現亮眼，全市約有1萬7000間客房，實際住宿率約95%，居全台本島第一，若以全國來看僅次於馬祖，顯示台南持續為國旅熱門目的地。

黃偉哲指出，從近8年的發展來看，台南旅宿房間數已由2018年底近1.2萬間增加至今年近1.7萬間，增加逾5000間，住宿率也提升約13個百分點。市府除持續推出觀光活動，也提升旅遊配套，並與業者溝通合理住宿價格，打造更好的旅遊環境。

觀旅局說明，活動兩天每日上、下午各安排一場熱氣球繫留體驗，每場次有3顆繫留球，約可提供120人搭乘，採現場報名，每人收費500元。為鼓勵遊客留宿台南，憑今年7月至10月於台南住宿任2晚以上的發票或收據，可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券（每人限購2張，每場次限量20張）。

觀光旅遊局長林國華表示，今年延續熱氣球繫留體驗，也加入光雕、無人機、親子遊樂及特色市集等活動，滿足不同年齡層的遊憩需求，17日晚間的無人機展演將以台南特色吉祥物為主題，搭配運河百年、台南直航等元素，透過夜空中的可愛圖像展現城市特色。

觀旅局說，民眾於今年5月1日至10月31日入住台南合法旅宿，可於11月1日登錄期限前，至「2026住宿台南－好康三重送」活動網站登錄住宿發票或收據，就有機會抽中星級旅館住宿券、美食餐券等好禮，歡迎遊客安排兩天一夜或三天兩夜行程，深入體驗台南的城市魅力。

觀旅局提醒，熱氣球繫留體驗須視當日天候及現場安全條件辦理，如因風速、雨勢過大或氣溫過高等因素取消飛行，已購票民眾可持搭乘券至活動服務台申請退費。17日下午2時起，將提供台南轉運站往返活動會場南島路的免費接駁車，歡迎民眾多加利用，並提前留意周邊道路交通管制資訊。更多活動詳情及交管資訊請至台南旅遊網官網查詢。

台南熱氣球派對活動資訊。圖／台南市觀旅局提供
台南熱氣球派對活動資訊。圖／台南市觀旅局提供

台南市長黃偉哲邀請民眾參加「台南熱氣球派對」。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲邀請民眾參加「台南熱氣球派對」。記者吳淑玲／攝影

台南熱氣球派對將於10月17、18日在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場登場，市長黃偉哲邀請民眾參加。記者吳淑玲／攝影
台南熱氣球派對將於10月17、18日在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場登場，市長黃偉哲邀請民眾參加。記者吳淑玲／攝影

熱氣球 台南 花東縱谷

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