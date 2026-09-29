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舊手機別丟！台南市送回收可抽iPhone 17 加碼送培養土

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「手機回收月」10月開跑，回收再抽好禮。圖／台南市環保局提供
台南市「手機回收月」10月開跑，回收再抽好禮。圖／台南市環保局提供

家中是否還放著不能開機、無法更新，或已無法維修的舊手機。台南市「手機回收月」開跑，10月1日至10月31日，民眾將廢手機送至指定39處回收據點，每回收1支手機即可獲得1次抽獎機會，獎項有 IPhone 17、Apple Watch Series 11 等，還可兌換加碼宣導品，邀請一起清出家中閒置手機，讓資源循環再利用。

環保局表示，不論是按鍵式手機或智慧型手機，只要具有通話功能均可回收，但須保留手機主機板及外殼等基本元件。指定回收地點包括環保局東區辦公室3樓一般廢棄物管理科、藏金閣1館、藏金閣2館及各區清潔隊，民眾可於開放時間前往回收。

環保局長許仁澤提醒，手機回收前記得做好「檢、刪、排」3步驟。第一步「檢」，檢視家中故障或不再使用的手機；第二步「刪」，先備份所需資料，再刪除手機內個資，也可將手機恢復原廠設定，如不清楚操作方式，可至各手機品牌官方網站或門市查詢；第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業者及手機品牌門市等合法回收管道。

環保局補充，活動加碼提供培養土及濕紙巾，各據點品項不同，民眾可先致電確認；每回收1支廢手機兌換1份宣導品，每人每日限3份，送完為止。更多活動詳情及回收地點，可至「資源回收全民動起來」網站查詢。

台南市「手機回收月」10月開跑，回收再抽好禮，加碼提供培養土及濕紙巾。圖／台南市環保局提供
台南市「手機回收月」10月開跑，回收再抽好禮，加碼提供培養土及濕紙巾。圖／台南市環保局提供

台南市「手機回收月」10月開跑，回收再抽好禮，加碼提供培養土及濕紙巾。圖／台南市環保局提供
台南市「手機回收月」10月開跑，回收再抽好禮，加碼提供培養土及濕紙巾。圖／台南市環保局提供

台南市「手機回收月」10月開跑，回收再抽好禮。圖／台南市環保局提供
台南市「手機回收月」10月開跑，回收再抽好禮。圖／台南市環保局提供

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