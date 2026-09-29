暫離手機！嘉義城隍廟辦離線唱談會 300年廟埕響起青年歌聲

嘉義市有事青年節昨晚把音樂搬進300多年歷史的嘉義城隍廟廟埕，在地音樂創作者廖士賢、「吾橋有水」主唱莊蕎嫣接力講唱，市長黃敏惠也到場與青年一起暫離手機螢幕，在古蹟前聽歌、聊生活，以「離線浪漫」找回面對面交流的溫度。

嘉義市政府第六屆有事青年節系列活動展開，「Back to LIVE：離線唱談會」昨晚7時至9時在國定古蹟嘉義城隍廟登場，由嘉義囝仔廖士賢率先講唱，再由莊蕎嫣接力演出，讓歷史廟埕成為青年音樂交流空間。

黃敏惠表示，今年有事青年節以「離線浪漫」為主題，希望青年暫時走出螢幕，重新走進嘉義街道、廟埕及城市生活。大家不隔著螢幕、不戴著耳機，坐在一起聽音樂、聽故事，「真正的生活就在眼前，真正的感動，也往往發生在人與人相遇的那一刻。」

這也是有事青年節相隔3年再次回到嘉義城隍廟。第三屆活動曾在此舉辦「文化廟口」講唱，廖士賢當時也以音樂唱嘉義、唱土地。黃敏惠說，同樣的城隍廟、同樣的嘉義土地，「但我們多了三年的故事」，文化傳承除了保存過去，也要讓不同世代參與，再用自己的方式說出新故事。

勞工及青年發展處長林家緯表示，青年節平日晚間另安排黑膠唱片賞談、微醺派對及戰鬥陀螺大賽等活動，主活動10月3、4日將在大同技術學院登場，規畫風格市集、學生社團及音樂演出，包括洪佩瑜、無妄合作社、吾橋有水、NeaR Band你阿伯、伯爵白、桑尼、U & I等音樂卡司，邀青年走進城市，以實際交流重新建立與人及城市的連結。

廖士賢在嘉義城隍廟廟埕與台下民眾互動，「離線唱談會」拉近表演者與觀眾距離。圖／嘉義市政府提供

「吾橋有水」主唱莊蕎嫣在嘉義城隍廟廟埕演唱，以音樂展現青年創作能量。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠與民眾席地而坐，在嘉義城隍廟廟埕聆聽音樂，體驗「離線浪漫」。圖／嘉義市政府提供