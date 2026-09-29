光織影舞4天吸54萬人次 嘉市旅宿訂房率82%全台第一

「2026嘉義市光織影舞」中秋連假登場，4天累計吸引超過54萬人次湧入北香湖公園，也帶動住宿及市區觀光人潮。交通部觀光署統計，9月26日全台旅宿平均訂房率，嘉義市達82.07%，居全國之冠；活動第二周持續加碼，家家、Energy主唱蕭景鴻（阿弟）、李聖傑等歌手將接力登台。

今年適逢迪士尼「小熊維尼」100週年，光織影舞以經典角色結合光影藝術打造十大展區，其中9米高小熊維尼造型氣偶成為熱門打卡焦點。市長黃敏惠表示，活動主題公布後即受到關注，開展後4天連假吸引逾54萬人次，從白天到夜晚都有遊客造訪，不少店家及旅宿業者也反映人潮明顯增加。

觀光新聞處長鄭雅文表示，活動首周在社群平台引發討論，人潮也帶動住宿及城市觀光效益。除9月26日嘉義市旅宿平均訂房率82.07%居全國第一，連假4天全市YouBike日均使用量達9346次，較今年8月成長40.3%，與去年同期日均7127次相比也增加31.1%。

第二周末活動將由魔術師吳冠達帶來魔術表演，歌手家家、蕭景鴻（阿弟）接力演唱，最後由李聖傑壓軸，從魔術、流行歌曲到經典情歌，搭配北香湖夜間光影展演。

光織影舞展期至10月11日，每晚6時至10時展出，微笑市集下午4時起開放；假日另有接駁專車，串連嘉義市棒球場停車場、嘉義火車站前站及北香湖公園。

嘉市光織影舞人潮爆棚，4天54萬人次、旅宿訂房率冠全台。圖／嘉義市政府提供

小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供

小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供

嘉市中秋觀光旺！光織影舞吸54萬人次、旅宿訂房率奪冠。圖／嘉義市政府提供

小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供