快訊

讓瑞芳再次偉大！東北角「川普岩」爆紅 網朝聖：5星好評可以降關稅嗎？

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

聽新聞
0:00 / 0:00

光織影舞4天吸54萬人次 嘉市旅宿訂房率82%全台第一

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
小熊維尼吸客54萬人次，嘉市光織影舞帶旺旅宿觀光。圖／嘉義市政府提供
小熊維尼吸客54萬人次，嘉市光織影舞帶旺旅宿觀光。圖／嘉義市政府提供

「2026嘉義市光織影舞」中秋連假登場，4天累計吸引超過54萬人次湧入北香湖公園，也帶動住宿及市區觀光人潮。交通部觀光署統計，9月26日全台旅宿平均訂房率，嘉義市達82.07%，居全國之冠；活動第二周持續加碼，家家、Energy主唱蕭景鴻（阿弟）、李聖傑等歌手將接力登台。

今年適逢迪士尼「小熊維尼」100週年，光織影舞以經典角色結合光影藝術打造十大展區，其中9米高小熊維尼造型氣偶成為熱門打卡焦點。市長黃敏惠表示，活動主題公布後即受到關注，開展後4天連假吸引逾54萬人次，從白天到夜晚都有遊客造訪，不少店家及旅宿業者也反映人潮明顯增加。

觀光新聞處長鄭雅文表示，活動首周在社群平台引發討論，人潮也帶動住宿及城市觀光效益。除9月26日嘉義市旅宿平均訂房率82.07%居全國第一，連假4天全市YouBike日均使用量達9346次，較今年8月成長40.3%，與去年同期日均7127次相比也增加31.1%。

第二周末活動將由魔術師吳冠達帶來魔術表演，歌手家家、蕭景鴻（阿弟）接力演唱，最後由李聖傑壓軸，從魔術、流行歌曲到經典情歌，搭配北香湖夜間光影展演。

光織影舞展期至10月11日，每晚6時至10時展出，微笑市集下午4時起開放；假日另有接駁專車，串連嘉義市棒球場停車場、嘉義火車站前站及北香湖公園。

嘉市光織影舞人潮爆棚，4天54萬人次、旅宿訂房率冠全台。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞人潮爆棚，4天54萬人次、旅宿訂房率冠全台。圖／嘉義市政府提供

小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供
小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供

小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供
小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供

嘉市中秋觀光旺！光織影舞吸54萬人次、旅宿訂房率奪冠。圖／嘉義市政府提供
嘉市中秋觀光旺！光織影舞吸54萬人次、旅宿訂房率奪冠。圖／嘉義市政府提供

小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供
小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供

小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供
小熊維尼魅力發威！嘉市光織影舞4天湧54萬人次。圖／嘉義市政府提供

嘉義 李聖傑 小熊維尼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋教師4天連假逾165萬人衝國旅 景區、樂園成熱門旅遊地點

「2026高雄愛．月熱氣球」登場 4天吸引逾5萬人次

國旅人潮翻倍！連假第3天仍有50萬人 國家風景區增136％、樂園飆158％

中秋連假單日1.1萬人湧日月潭伊達邵 觀光署分析國旅吸客誘因

相關新聞

舊手機別丟！台南市送回收可抽iPhone 17 加碼送培養土

家中是否還放著不能開機、無法更新，或已無法維修的舊手機。台南市「手機回收月」開跑，10月1日至10月31日，民眾將廢手機送至指定39處回收據點，每回收1支手機即可獲得1次抽獎機會，獎項有 IPhone 17、Apple Watch Series 11 等，還可兌換加碼宣導品，邀請一起清出家中閒置手機，讓資源循環再利用。

暫離手機！嘉義城隍廟辦離線唱談會 300年廟埕響起青年歌聲

嘉義市有事青年節昨晚把音樂搬進300多年歷史的嘉義城隍廟廟埕，在地音樂創作者廖士賢、「吾橋有水」主唱莊蕎嫣接力講唱，市長黃敏惠也到場與青年一起暫離手機螢幕，在古蹟前聽歌、聊生活，以「離線浪漫」找回面對面交流的溫度。

光織影舞4天吸54萬人次 嘉市旅宿訂房率82%全台第一

「2026嘉義市光織影舞」中秋連假登場，4天累計吸引超過54萬人次湧入北香湖公園，也帶動住宿及市區觀光人潮。交通部觀光署統計，9月26日全台旅宿平均訂房率，嘉義市達82.07%，居全國之冠；活動第二周持續加碼，家家、Energy主唱蕭景鴻（阿弟）、李聖傑等歌手將接力登台。

善化鐵路立體化台南市議會過關 131億打造3.3公里高架與捷運深綠線共構

台南市善化地區鐵路立體化可行性研究案今天獲市議會通過，規畫將善化市區段鐵路高架化，全長約3.3公里，消除沿線3處平交道，並拆除光文、大成2座陸橋；善化車站則採原地高架，未來可與捷運深綠線車站銜接。全案總經費估約131.48億元，中央補助約76.44%，地方負擔約30.97億元，後續將送交通部審查。

賴淑媛帶領孩子從受助到助人 雲林「讓愛延續」暖心翻轉生命力量

「做公益，不應只是送一份物資、給一筆補助而已，真正能陪孩子走得更遠的，是有人願意陪他走一段路」雲林縣議員賴淑媛結合雲林博愛溫馨關懷協會等單位，去年透過「讓愛延續」獎助學金幫助96位孩子，今年選擇「再多做一點」，加碼「帶著孩子一起走出去」，以陪伴行動看見孩子燦爛的笑容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。