南鐵立體化拚南科交通 善化車站與捷運深綠線「雙鐵」開發

台南市持續推動鐵路立體化，除市區鐵路地下化延伸永康計畫外，新市、仁德、善化等地區鐵路立體化可行性研究也陸續獲市議會同意。其中，善化因應南科發展，規畫約3.3公里鐵路高架，並納入捷運深綠線善化站銜接，未來將朝「台鐵加捷運」雙車站公共開發方向規畫。

市議會今天審查通過善化地區鐵路立體化可行性研究，交通局長王銘德說明，新市、善化一帶的規畫，早期構想與目前已有不同。過去新市路段曾規畫部分高架、部分平面，主要著眼於平交道及道路交通問題；但隨著南科持續發展，以及捷運路網規畫加入後，鐵路立體化也必須同步考量未來捷運系統的銜接。

王銘德說，如果鐵路採高架、未來捷運也採高架，兩套軌道系統在工程銜接上相對容易；若鐵路維持平面，未來捷運系統要進入並與台鐵銜接，工程難度將增加，交通局目前已將捷運深綠線與台鐵善化站的轉乘納入規畫，深綠線規畫由南科、新市一路延伸至台鐵善化站，並與台鐵及其他捷運路線轉乘。

他表示，善化車站周邊仍有一定腹地，包括既有停車場等空間，未來若配合鐵路立體化及捷運建設，可進一步思考車站周邊土地整體開發，形成兩個車站的公共開發構想，這也是目前規畫時的重要考量。

議員杜素吟表示，仁德、善化鐵路立體化涉及地方長期交通問題，不是短期就能完成，市府應持續爭取中央支持。

王銘德指出，仁德案可研報告今年1月已送交通部審議，後續還須經中央審查、行政院核定，再進入綜合規畫、設計及施工，整體時程往往超過10年。

杜素吟提醒，台南也同時推動藍、綠、紅線等軌道建設，未來地方自籌財源壓力不小，尤其自償性經費應思考透過土地開發、增值回饋增加財源，降低地方負擔，並持續追蹤中央審查進度，避免計畫提報後長期停滯。