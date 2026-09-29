善化鐵路立體化台南市議會過關 131億打造3.3公里高架與捷運深綠線共構

台南市善化地區鐵路立體化可行性研究案今天獲市議會通過，規畫將善化市區段鐵路高架化，全長約3.3公里，消除沿線3處平交道，並拆除光文、大成2座陸橋；善化車站則採原地高架，未來可與捷運深綠線車站銜接。全案總經費估約131.48億元，中央補助約76.44%，地方負擔約30.97億元，後續將送交通部審查。

交通局表示，善化地區因南科發展帶動人口及產業進駐，生活與交通需求持續增加，目前鐵路東西兩側發展不均，商業活動主要集中車站西側，跨越鐵路主要依賴大成陸橋、光文陸橋，地方長期反映陸橋動線不佳，也不利長輩及行人通行。

交通局可研規畫高架範圍北端自苓仔林平交道以北約530公尺起，南端至目加溜灣陸橋下，全長約3.3公里，可消除苓仔林、小新營路及坐駕里路等3處平交道，並拆除光文、大成2座陸橋，改善鐵路阻隔造成的交通問題。

善化車站因周邊腹地較大，規畫採「原地高架」方式改建，配置2島1岸、5股道，相關爬坡及水平段坡度則依鐵路營運公司的工程標準規畫。

交通局長王銘德表示，善化早期鐵路阻隔問題並不嚴重，因此過去以平面交通改善為主；2021、2022年間捷運深綠線納入優先路網後，未來深綠線將進入善化市區，並有與善化車站轉乘銜接需求，加上既有陸橋興建多年、道路動線複雜，因此重新啟動鐵路立體化研究。

交通局2025年3月啟動「善化地區鐵路立體化可行性研究補充研究」，依交通部相關審查作業要點，針對工程及財務條件評估。今年7月21日在善化區公所舉辦地方說明會，獲地方民眾及相關代表支持；8月28日將可行性研究期末報告送台鐵公司審查。

王銘德指出，全案總經費約131.48億元，其中地方政府負擔用地取得及自償性經費約30.97億元，其餘工程非自償性經費約100.5億元由中央補助，中央補助比例約76.44%。目前工程及財務面均評估可行，完成後可重新塑造善化區空間發展架構，並串聯南科及周邊公共運輸系統。

有議員關切地方財政負擔，指出全案地方自籌非自償性經費約20.13億元，若從可行性研究、綜合規畫、設計到施工超過10年，平均每年仍增加約2億元負擔，建議後續規畫降低非自償性經費，並思考將周邊工業區開發、土地增值等收益納入，提高計畫自償性，避免與未來捷運及鐵路相關建設形成沉重財政負擔。

副議長林志展表示，善化鐵路立體化可改善地方長期存在的陸橋和平交道問題，且配合捷運深綠線建設，感謝市府努力、立委林俊憲協助爭取可研經費，盼議會同仁支持。

台鐵善化車站前廣場活化改造，未來與捷運深綠線D21車站共構。圖／台南市交通局提供