賴淑媛帶領孩子從受助到助人 雲林「讓愛延續」暖心翻轉生命力量

「做公益，不應只是送一份物資、給一筆補助而已，真正能陪孩子走得更遠的，是有人願意陪他走一段路」雲林縣議員賴淑媛結合雲林博愛溫馨關懷協會等單位，去年透過「讓愛延續」獎助學金幫助96位孩子，今年選擇「再多做一點」，加碼「帶著孩子一起走出去」，以陪伴行動看見孩子燦爛的笑容。

賴淑媛感謝冠軍磁磚「大一元愛心磚」鼎力支持，以及雲林縣團委會、雲林縣博愛溫馨關懷協會夥伴的無私陪伴，讓這場溫暖的行動得以圓滿，背後更凝聚了社會善的力量。

這場由賴淑媛推動的「讓愛延續」親子共融行動，利用中秋連假，陪伴來自斗六、林內、莿桐地區的數十位大小朋友，度過充滿歡笑與感動的一天。不僅帶孩子親近土地，更引領他們走入榮民之家服務長輩，讓孩子體會「自己也有能力幫助別人」。

當天「讓愛延續」列車首站來到大川果園。孩子在充滿果香綠園中，體驗食農教育並發揮創意動手拓印提袋與「保柚包」，讓弱勢孩子從知識體驗中建立自信心。

接著，再帶領孩子前往榮民之家，面對陌生環境和長輩，孩子有些靦腆退縮；但在志工夥伴引領下，漸漸開始和長輩互動，後來老少相融，還一起唱歌、玩遊戲，溫馨畫面情如祖孫，孩子還將親手作的「保柚包」與精緻小點心送給長輩。

從羞澀到牽手，孩子把這份曾被關心的情懷轉化分享給長輩；賴淑媛說，看到孩子的成長，這就是「讓愛延續」的核心價值，相信這顆善的種子，將來會開花結果。

賴淑媛和雲林博愛溫馨關懷協會發企業界一起「讓愛延續」，發放獎助學金。圖／賴淑媛提供

在志工引導下，小朋友和長輩透過遊戲，從羞澀到牽手，讓孩子學會關心別人。圖／賴淑媛提供

賴淑媛和孩子家長開心交談，彼此交換生活經驗。圖／賴淑媛提供

在志工引導下，小朋友透過遊戲，學會團體合作及關心別人。圖／賴淑媛提供

在志工引導下，小朋友透過遊戲，學會融入群體及關心別人。圖／賴淑媛提供