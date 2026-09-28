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大甲媽遶境必經之路！崙子大橋斥資10億改建獲金安獎 拚明年完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣崙子大橋是串聯雲林、嘉義兩縣的重要橋梁，也是大甲媽祖前往嘉義新港奉天宮的必經路線，2023年底斥資10.21億元改建，近日獲得勞動部第20屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」肯定，預計明年10月完工。圖／雲林縣政府提供
雲林縣崙子大橋是串聯雲林、嘉義兩縣的重要橋梁，也是大甲媽祖前往嘉義新港奉天宮的必經路線，2023年底斥資10.21億元改建，近日獲得勞動部第20屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」肯定，預計明年10月完工。圖／雲林縣政府提供

雲林縣崙子大橋是串聯雲林、嘉義兩縣的重要橋梁，也是大甲媽祖前往嘉義新港奉天宮的必經路線，2023年底斥資10.21億元改建，近日獲得勞動部第20屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」肯定。縣府表示，目前工程進度約6成，北上線已在今年4月通車，現正施作下游側橋梁，預計明年10月完工。

崙子大橋橫跨北港溪，原橋民國70年興建，全長772公尺，橋面僅約7公尺寬，汽、機車交會時容易爭道，交通及防洪安全都有改善需求。改建後橋面將由原本7公尺拓寬至18公尺，並減少落墩數量，提升通行及防洪能力。

交通工務局長汪令堯表示，工程由台灣世曦工程顧問公司設計監造、義力營造公司施工，因周邊缺乏適當替代道路，採二階段施工，先完成上游側新橋，再將交通導引至新橋，接續施作下游側橋梁及拆除舊橋，降低施工對地方交通的影響。北上線新橋已於今年4月完成並開放雙向通車，也讓今年大甲媽祖鑾駕及香燈腳順利通行。

汪令堯表示，施工期間將職業安全衛生納入工程規畫及設計，從源頭進行危害辨識，並要求編列職安經費，透過教育訓練、科技防災及施工安全管理，建立機關、監造及施工廠商的安全管理機制。勞動部今年第20屆金安獎評選，崙子大橋獲「推動職業安全衛生優良工程金安獎」佳作肯定。

交通工務局指出，崙子大橋目前持續進行下游側橋梁施工，預計明年10月完工，屆時將改善雲嘉交通瓶頸，同時提升北港溪通洪能力。

雲林縣崙子大橋是串聯雲林、嘉義兩縣的重要橋梁，也是大甲媽祖前往嘉義<a href='/search/tagging/2/新港奉天宮' rel='新港奉天宮' data-rel='/2/179534' class='tag'><strong>新港奉天宮</strong></a>的必經路線，2023年底斥資10.21億元改建，近日獲得勞動部第20屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」肯定，預計明年10月完工。圖／雲林縣政府提供
雲林縣崙子大橋是串聯雲林、嘉義兩縣的重要橋梁，也是大甲媽祖前往嘉義新港奉天宮的必經路線，2023年底斥資10.21億元改建，近日獲得勞動部第20屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」肯定，預計明年10月完工。圖／雲林縣政府提供

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