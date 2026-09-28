台南官田水雉生態教育園區風災損毀3年整建完成舉辦生態季邀大眾體驗

台南官田水雉生態教育園區因風災嚴重受損，3年重建完成10月4日舉辦生態季活動，除有水雉生態導覽解說，各種互動闖關與表演、專業剝菱角仁達人賽，還辦剝菱角素人賽，想參加的先打電話06-5792153報名。

園區聯絡人李文珍表示，兩座賞鳥亭與辦公廳舍因風災損毀，種種挑戰無法澆熄園區夥伴們的熱情，也獲林保署補助重建。適逢園區搬遷新辦公空間，象徵嶄新起點，也為園區注入全新活力，邀請大眾參與，共同為維護農田濕地生態系統盡一分心力。

名為「新居落成，咕嚕菱波」的生態季活動邀請與園區長期合作超過15年的二溪國小舞獅團表演、合作超過13年的垂楊國小演出生態劇。

現場除了有互動闖關遊戲攤位，還有定點解說：民眾可用望遠鏡觀察鳥兒們生活。園區有有水雉爸爸與小寶寶們歷經180天的風雨，正努力長大著，需要大家來為他們加油。

園區表示，剝菱角仁達人賽吸引專業阿伯阿姨參賽，大家可一睹專業剝菱職人的高超技術，今年也有剝菱角的素人賽，歡迎想體驗剝菱的民眾參與。

園區導覽將由資深志工與環教專員帶領認識園區和水雉鮮為人知的小故事。附近友善耕作的農友、熱愛生態的社團、友善環境的手作者等等也聚集展示與販售好物。

台南官田水雉生態教育園區風災損毀、3年整建完成舉辦生態季邀大眾體驗。圖／園區提供

台南官田水雉生態教育園區風災損毀、3年整建完成舉辦生態季邀大眾體驗。圖／園區提供

台南官田水雉生態教育園區風災損毀、3年整建完成舉辦生態季邀大眾體驗。圖／園區提供