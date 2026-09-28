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台南文旦進軍新加坡 多通路銷售盼站穩市場

中央社／ 台南28日電

台南市長黃偉哲近日率市府團隊前往新加坡關心台南文旦銷售情形，並在百貨販售現場向當地民眾推薦拉抬買氣，盼讓台南農產在日常超市及百貨等通路逐步站穩銷售市場。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南文旦目前當季正美味，此次進軍新加坡多個通路，不只在連鎖超市上架，也已進駐高級百貨通路販售。

黃偉哲表示，新加坡人均所得及消費水準高，透過超市、百貨等不同通路布局，更可觸及多元消費客群，台南近年來積極拓展新加坡客群，使優質農產品逐步站穩市場，也進一步提升台南農特產品在國際高端市場的能見度與品牌形象。

台南市政府強調，此次由黃偉哲在百貨販售現場化身「最佳銷售員」，與消費者熱烈互動，分享台南文旦特色與食用方式，也向當地民眾介紹台南城市特色，希望有更多新加坡民眾認識台南。

市府指出，拓銷現場買氣旺盛，有不少消費者主動上前詢問文旦產地。黃偉哲並介紹此次販售的是台南麻豆老欉文旦，特色不只是甜，與其他國家文旦相較，更兼具酸甜層次與豐沛柚汁，而且果肉細緻、清香撲鼻，可讓消費者品嚐到柚農長年栽培用心。

文旦 新加坡 台南

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