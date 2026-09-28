中秋賞月放煙火卻「打帶跑」 南市環保局開233張勸導單、3件挨罰1.5萬

中秋教師連假4天，台南各熱門賞月景點湧入大批人潮，許多民眾響應節慶在戶外燃放鞭炮，南市環保局近期加強夜間稽查及環境清掃，共開出233張煙火施放勸導單，並在管制時段查獲3件違規施放案件，合計開罰1萬5千元；針對4大熱門景區動員逾80人次清理8.88公噸垃圾。

環保局表示，此次連假期間黃金海岸、觀夕平台、林默娘公園及四草大橋等湧入不少觀光客，環保局人員採分組巡查方式，在晚間10時前以勸導、宣導為主，共開出233張勸導單，其中，黃金海岸66張最多，觀夕平台30張次之，而晚間10時至翌日上午7時管制時段加強取締，周六、周日2天夜間共查獲3件違規案件。

環保局提到，巡查過程中雖不時可見高空煙火升空，炮竹煙火聲音不斷，但不少民眾刻意躲避稽查，甚至採取「打帶跑」方式分散燃放，導致現場蒐證與取締相當困難，不過，稽查人員仍透過循聲追查等方式完成蒐證。

其中，黃金海岸查獲1件，依規定開罰3000元；觀夕平台另查獲2件，因屬特定區域且違規時間已逾晚間11時，加倍裁罰，每件6000元，3件合計罰款1萬5000元。

除煙火稽查外，環保局也針對賞月、遊憩人潮聚集的觀光熱區加強清掃，連假期間投入逾80人次清潔人力，累計清出垃圾8.88公噸，維持熱門景點及周邊環境整潔。

環保局強調，依「噪音管制法」規定，管制時段違規施放爆竹煙火，最高可處3萬元罰鍰；若亂丟垃圾且未清理，則可依「廢棄物清理法」可處1200元至10萬元罰鍰，呼籲民眾歡度節慶仍應兼顧周邊居民安寧及公共衛生環境。