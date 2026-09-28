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台南孔廟秋祭祭孔登場 「拔牛毛」今年換成智慧小物

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今清晨出席台南市今年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮擔任正獻官，依循古禮進行各項儀式，表達對孔子及師道精神的敬意，也是其任內最後一次以「市長」身分主持秋祭。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲今清晨出席台南市今年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮擔任正獻官，依循古禮進行各項儀式，表達對孔子及師道精神的敬意，也是其任內最後一次以「市長」身分主持秋祭。圖／南市府提供

適逢教師節，台南孔廟以古禮迎接孔子誕辰，台南市今年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮今天清晨5時在孔廟大成殿舉行，由市長黃偉哲擔任正獻官，邀集六佾舞佾生、雅樂人員及觀禮民眾等，依古禮完成祭孔儀式，此次也是黃偉哲任內最後一次以「市長」身分主持秋祭。

黃偉哲表示，每年9月28日教師節祭孔典禮，是台南傳承文化、尊師重道的重要儀式，雖然今年是自己任內最後一次主持，但該項傳統不應隨市長交接而中斷，希望未來持續傳承，讓更多市民了解祭孔文化及背後對教育的尊重。

此外，針對近期外界討論祭孔牲禮是否應減少甚至取消，黃偉哲認為，傳統儀式有其歷史沿革，未來的做法，可交由市民共同討論及決定；最重要的是延續祭孔的文化內涵與精神，讓傳統在不同時代持續傳承。

孔廟文化基金會表示，秋祭釋奠典禮不只是祭祀儀式，也承載教育、文化與市民共同記憶，而今年祭孔也出現一項新變化，過去儀式中的「拔牛毛」改為贈送智慧筆、智慧袋及智慧糕，會在傳統與時代之間尋找新的延續方式。

台南祭孔典禮依循慎終追遠傳統，今清晨4時許先在崇聖祠祭祀孔子先祖，約清晨5時許在大成殿正式展開典禮，並在雅樂及六佾舞中完成各項儀式，全程約1小時，也讓教師節不只是放假，更添一層尊師重道的文化意義。

台南市今年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮今天清晨5時在孔廟大成殿舉行，邀集六佾舞佾生、雅樂人員及觀禮民眾等，依古禮完成祭孔儀式。圖／南市府提供
台南市今年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮今天清晨5時在孔廟大成殿舉行，邀集六佾舞佾生、雅樂人員及觀禮民眾等，依古禮完成祭孔儀式。圖／南市府提供

孔廟 台南 黃偉哲

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