台南孔廟秋祭祭孔登場 「拔牛毛」今年換成智慧小物

適逢教師節，台南孔廟以古禮迎接孔子誕辰，台南市今年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮今天清晨5時在孔廟大成殿舉行，由市長黃偉哲擔任正獻官，邀集六佾舞佾生、雅樂人員及觀禮民眾等，依古禮完成祭孔儀式，此次也是黃偉哲任內最後一次以「市長」身分主持秋祭。

黃偉哲表示，每年9月28日教師節祭孔典禮，是台南傳承文化、尊師重道的重要儀式，雖然今年是自己任內最後一次主持，但該項傳統不應隨市長交接而中斷，希望未來持續傳承，讓更多市民了解祭孔文化及背後對教育的尊重。

此外，針對近期外界討論祭孔牲禮是否應減少甚至取消，黃偉哲認為，傳統儀式有其歷史沿革，未來的做法，可交由市民共同討論及決定；最重要的是延續祭孔的文化內涵與精神，讓傳統在不同時代持續傳承。

孔廟文化基金會表示，秋祭釋奠典禮不只是祭祀儀式，也承載教育、文化與市民共同記憶，而今年祭孔也出現一項新變化，過去儀式中的「拔牛毛」改為贈送智慧筆、智慧袋及智慧糕，會在傳統與時代之間尋找新的延續方式。

台南祭孔典禮依循慎終追遠傳統，今清晨4時許先在崇聖祠祭祀孔子先祖，約清晨5時許在大成殿正式展開典禮，並在雅樂及六佾舞中完成各項儀式，全程約1小時，也讓教師節不只是放假，更添一層尊師重道的文化意義。