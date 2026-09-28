星期評論／偏鄉衛生所缺醫 最後一哩待補

台南三十七區衛生所目前有十四處醫師缺額，且人員流動率高，偏鄉醫療人力不足已非短期問題。當青壯人口外流、長輩獨居普遍，偏鄉居民面對的不只是「沒有醫師」，還有「沒有交通工具可以就醫」的雙重困境，小病最終演恐變重症，成為偏鄉醫療最須正視的風險。

台南縣市合併後溪北長期有邊緣化的感受，尤其衛生所醫師長期出缺，市府不能停留在公告徵才、被動等待有人來應徵，要進一步思考「留住醫師」，建立醫師、醫院、交通與轉診串起來的積極解方，以符合偏鄉實際需求。

台南有成大醫院、奇美醫院等醫學中心，還有市立醫院、安南醫院、榮總台南分院等，醫療資源並不差，但城鄉差距大，議員提出與醫療院所合作，由醫院聘任醫師固定到衛生所服務，讓衛生所成為大型醫院的延伸據點，固定派遣醫師深入偏鄉提供門診，也針對交通不便民眾提供就醫及健檢交通協助，從醫師支援到交通接駁，補足偏鄉醫療的最後一哩路。

市長黃偉哲表示可思考與成大醫院、部立醫院等公立醫療院所合作；衛生局長李翠鳳指出年初與十三家責任急救醫院多次討論，希望以類似「認養」方式提供醫師支援，仍存在健保分工及醫療費用拆分等制度問題。

既然強化方向已確立，市府下一步應提出具體盤點，包括哪些衛生所最缺醫師、哪些地區最難招募、每周需要多少門診量，以及哪些醫院具備支援條件，再逐區提出合作方案，至於現實上醫療費用拆等問題，不應成為停留在「研議」階段的理由，才能加速偏鄉居民有車可以搭、看得到醫師，得到基本生活公平。