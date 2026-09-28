二崙老眷舍 化身文學咖啡館

雲林縣二崙鄉歷史建築二崙分駐所眷舍，去年修復完工，昨開幕試營運，由於二崙也是知名作家宋澤萊、季季、鍾文音等人故鄉，縣府同步規畫地方文的學主題展覽，縣長張麗善指出，此處未來朝「二崙文學咖啡館」方向發展。

縣府文觀處長謝明璇說，二崙分駐所眷舍修復成果獲今年國家卓越建設獎「最佳環境文化類」金質獎，而修復是文資活化的開始，未來將結合文學展覽、閱讀推廣、咖啡體驗、文化導覽、社區參與，讓歷史建築成為產出文化、融入生活的文化空間。

張麗善、宋澤萊等人昨為二崙分駐所眷舍揭牌，宋澤萊說，眷舍將來除了文學，也期能引進音樂家作品或美術家作品，在咖啡相伴下，相信會吸引更多人到訪。

「文資保存不只是把老建築修好，更重要的是重新走入地方生活」張麗善表示，此眷舍是二崙僅存的日式木造警察眷舍，年久失修，經議員廖偉晴爭取，縣府自籌兩千多萬元完成修繕，因二崙孕育多名優秀文學家，加上響應雲林全國古蹟日，特別以「關於二崙寫字的人」主題，透過作品、文學地圖引導認識二崙深厚的文學底蘊。

謝明璇指出，今年雲林全國古蹟日將以「尋跡見城」為主題推出十四場主題活動，串聯西螺客町文化館、虎尾建國眷村文化園區、雲林故事館、北港工藝坊、雲中街生活聚落等卅處文資館舍，同步推出集章活動，鼓勵民眾循著建築、街區生活的歷史足跡，體認不同的鄉鎮文化。