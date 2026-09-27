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西螺文化節熱氣球升空 帶領民眾高空俯瞰母河之美

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，今年重頭熱氣球帶領民眾升空從高空俯瞰濁水溪母河之美。圖／西螺鎮公所提供
西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，今年重頭熱氣球帶領民眾升空從高空俯瞰濁水溪母河之美。圖／西螺鎮公所提供

2026西螺大橋觀光文化節今年以「夢想升空．西螺升級」為主題，推出兩天盛大的熱氣球系列活動，昨天熱氣球升空啟航，由西螺鎮長廖秋萍和立委、雲林縣長參選人劉建國，帶領民眾從不同高度欣賞西螺大橋、濁水溪及西螺城鎮風景，感受西螺不同以往的觀光魅力，並從高空觀看濁水溪防沙治理成果。

西螺大橋觀光文化節一連兩天，今天第二天一早則由熱氣球繫留體驗接棒，吸引不少民眾排隊搭乘熱氣球，在晨曦映照下緩緩升空，從不同高度眺望西螺大橋及濁水溪沿岸景致，成為今年文化節最吸睛的活動。

廖秋萍表示，今年以「夢想升空．西螺升級」為主題，希望讓大家用不同方式認識西螺、感受西螺。從高空熱氣球、親子活動、運動賽事到藝文表演與地方市集，串聯西螺自然景觀、文化特色與在地人情味，讓遊客到西螺不只是「看一場活動」，而是能留下屬於自己的西螺記憶。

配合文化節，第三屆西螺鎮長盃滑步車賽，也同步登場，孩子在賽車道上展現活力。晚間文化之夜、樂團、魔術演出及熱氣球光雕秀，滿足全場視覺與聽覺饗宴。今天一早慢活健行、街頭藝人、捐血及精彩星光之夜，高空煙火秀為壓軸，兩天來西螺大橋及濁水溪畔人潮如織熱鬧滾滾。

許多民眾體驗熱氣球，感受空中欣賞西螺風光的不同視野。「高空俯瞰西螺真的很美！」許多頭一次體驗高空眼下西螺的民眾，驚呼連連，劉建國也感謝西螺鎮長廖秋萍讓雲林鄉親不用再遠赴台東，在自己家鄉就有熱氣球可搭乘，看見自己故鄉之美。

立委劉建國參加西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，今年重頭熱氣球帶領民眾升空從高空俯瞰濁水溪母河之美。圖／西螺鎮公所提供
立委劉建國參加西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，今年重頭熱氣球帶領民眾升空從高空俯瞰濁水溪母河之美。圖／西螺鎮公所提供

西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，今年重頭熱氣球帶領民眾升空從高空俯瞰濁水溪母河之美，此外也有許多運動賽事，精彩又熱鬧。圖／西螺鎮公所提供
西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，今年重頭熱氣球帶領民眾升空從高空俯瞰濁水溪母河之美，此外也有許多運動賽事，精彩又熱鬧。圖／西螺鎮公所提供

西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，今年重頭熱氣球帶領民眾升空從高空俯瞰濁水溪母河之美。圖／西螺鎮公所提供
西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，今年重頭熱氣球帶領民眾升空從高空俯瞰濁水溪母河之美。圖／西螺鎮公所提供

西螺 熱氣球

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