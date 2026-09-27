黃偉哲赴新加坡拓銷台南農產 盼擴大工商及觀光交流

台南市長黃偉哲近日率市府團隊前往新加坡拓銷文旦，並舉辦「台南–新加坡觀光及招商交流會」，向新加坡旅遊業者及工商團體代表介紹台南特色，盼促成更多參訪團造訪台南。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲把握此次前往新加坡參與文旦上架推廣活動機會，向當地旅遊業者、相關產業及工商團體代表介紹台南觀光特色，以及經濟、產業發展概況。

黃偉哲在交流會中表示，台南具備深厚產業發展基礎，不只有高產值半導體科技產業聚落，還有紮實傳統產業基礎，市府持續推動產業升級、強化投資環境，也歡迎新加坡企業及相關參訪團前往台南，深入認識台南產業優勢。

黃偉哲指出，透過此次交流，市府團隊更了解新加坡遊客需求，有助精準拓展海外觀光市場，台南依山傍海，山線、海線景觀與田園農村風光兼具，從好山好水到農村體驗，都能展現獨特魅力。

他說，對於宗教文化感興趣的新加坡遊客，可安排廟宇古蹟巡禮、宗教祈福旅行等特色路線，未來更可結合產業發展，延伸規劃商務考察之旅。

台南市政府強調，黃偉哲此次訪問新加坡盼以優質文旦打響台南品牌，將農產拓銷熱度延伸至觀光，讓新加坡民眾從認識台南物產開始，進一步對台南產生興趣，親自走訪感受古都魅力；在產業投資方面，希望透過交流會讓新加坡企業看見台南發展潛力，進而開展更多合作與投資。