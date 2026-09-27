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拿大蟑螂當選舉圖騰！雲林這參選人看板超吸睛 本人親吐選「嘎爪」原因

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拿大蟑螂當選舉圖騰！雲林這參選人看板超吸睛 本人親吐選「嘎爪」原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮出現一面印有蟑螂的看板，格外引人注目，看板主人也是斗南鎮民代表參選人曾江泉說明看板印上蟑螂的原因。圖／吳姓民眾提供
雲林縣斗南鎮出現一面印有蟑螂的看板，格外引人注目，看板主人也是斗南鎮民代表參選人曾江泉說明看板印上蟑螂的原因。圖／吳姓民眾提供

雲林斗南鎮最近出現一面超睛的選舉看板，擺脫名人陪襯拉抬聲勢，反而用「大蟑螂」作為選舉圖騰，讓路人不想多看一眼也難，充分達到宣傳效果。原來這面超特殊的「蟑螂」選舉看板，背後是有原因的。

這面設立在斗南鎮多個路口的「蟑螂看板」格外醒目，甚至引來社群平台熱議，有網友笑說「小強」也參選了、「到底誰會加蟑螂兄」、「這種土炮等級鄉下人很喜歡」，也有人歪樓笑參選人和「蟑螂一樣勤快」、「不管當不當選都可獲得最佳宣傳獎」。

這個超乎「人設」的版主，正是斗南鎮民代表參選人曾江泉，直言「這我的綽號啦！」64歲的他說，他的名字叫「江泉」，叫快一點很像台語蟑螂的發音「嘎爪」，從小的外號就叫「蟑螂」，因叫久了，很多人還不知道他的本名叫曾江泉，見面就叫「嘎爪！嘎爪！」，習慣了他也不以為意，「好記就好」。

20年前他擔任里長，大家還是叫他「嘎爪」，甚至還有天真的小朋友會，不知他名字還直接叫他「蟑螂里長」，曾江泉當上里長，真如蟑螂的六條腿跑得快，不僅服務勤快，里內大大小小的事，一叫服務就到，因此，一當就連任四屆里長，每屆競選時也都用「蟑螂」作為選舉看板的圖騰，選民一看便知是他「清楚擱好記」。

8年前曾江泉隔了兩屆沒從政，這次再度披掛上陣，換跑道改選鎮民代表，他又把外號「蟑螂」印上文宣和看板，希望喚起里民記憶，也讓不認識他的選民加深印象。

當地里民指出，老里長已做了很多屆里長，風評一直不錯，大家也都知道「蟑螂」是他的外號，所以看板或是文宣，只要看到「小強」，即便不寫姓名出來，他們也知道就是他，「蟑螂」已成老里長的「專屬標誌」，的確特殊又有趣。

里民也都祝福「蟑螂里長」能成功當選升格為「蟑螂代表」。

雲林縣斗南鎮出現一面印有蟑螂的看板，格外引人注目，看板主人也是斗南鎮民代表參選人曾江泉說明看板印上蟑螂的原因。圖／吳姓民眾提供
雲林縣斗南鎮出現一面印有蟑螂的看板，格外引人注目，看板主人也是斗南鎮民代表參選人曾江泉說明看板印上蟑螂的原因。圖／吳姓民眾提供

雲林縣斗南鎮出現一面印有蟑螂的看板，格外引人注目，看板主人也是斗南鎮民代表參選人曾江泉說明看板印上蟑螂的原因。圖／吳姓民眾提供
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雲林縣斗南鎮出現一面印有蟑螂的看板，格外引人注目。圖／吳姓民眾提供
雲林縣斗南鎮出現一面印有蟑螂的看板，格外引人注目。圖／吳姓民眾提供

2026九合一選舉 雲林縣選舉 蟑螂

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