重現宋澤萊、季季、鍾文音故鄉風華 二崙警察老眷舍變身文學咖啡館

雲林縣二崙鄉歷史建築「二崙分駐所眷舍」，見證地方歷史發展，縣府去年以逾2300萬元經費修復完工。由於二崙鄉是宋澤萊、季季、鍾文音知名作家的故鄉，今天開幕試營運，同步舉辦「關於二崙寫字的人」文學展，文觀處表示，二崙人文薈萃，展覽以二崙地方文學為主題，未來期能打造「文學咖啡館」，歡迎一起來體認二崙豐厚的人文底蘊。

今天開館由縣長張麗善、文觀處長謝明璇、二崙鄉長鍾東榮、作家宋澤萊、議員廖偉晴、洪如萍、李明哲共同揭牌，為老眷舍揭開活化新頁。

張麗善表示，文資保存不只是把老建築修好，更重要的是重新走入地方生活，該眷舍是二崙僅存的日式木造警察眷舍，年久失修、經議員廖偉晴爭取，縣府自籌兩千多萬元完成修繕，留下二崙珍貴的歷史生活記憶。

張麗善說，二崙孕育宋澤萊、季季、鍾文音多位優秀文學家，響應雲林全國古蹟日，特以「關於二崙寫字的人」主題，透過作品、文學地圖引導民眾認識二崙深厚的文學底蘊。未來將朝「二崙文學咖啡館」方向發展，作為文學展覽、閱讀、作家交流、咖啡休憩的新據點。

宋澤萊指出，很高興見證二崙分駐所眷舍從歷史建築保存走向修復再利用，將來除了文學，也期能引進音樂家作品或美術家作品，在咖啡相伴下，相信會吸引更多人到訪。

文觀處長謝明璇說明，這項修復成果榮獲2026國家卓越建設獎「最佳環境文化類」金質獎，相當難得，修復是文資活化的開始，未來將結合文學展覽、閱讀推廣、咖啡體驗、文化導覽及社區參與，讓歷史建築除了是景點，更將成為產出文化、融入生活的文化空間。

她說，配合2026雲林全國古蹟日，將以「尋跡見城」為主題推出14場主題活動，串聯西螺客町文化館、虎尾建國眷村文化園區、雲林故事館、北港工藝坊、雲中街生活聚落等30處文資館舍，同步推出集章活動，鼓勵民眾循著建築、街區生活的歷史足跡，體認不同的鄉鎮文化。

重現宋澤萊、季季、鍾文音故鄉風華，二崙鄉市區的警察老眷舍，經修復後華麗轉身文學咖啡館。記者蔡維斌／攝影

重現宋澤萊、季季、鍾文音故鄉風華，二崙鄉市區的警察老眷舍，經修復後華麗轉身文學咖啡館。記者蔡維斌／攝影

重現宋澤萊、季季、鍾文音故鄉風華，二崙鄉市區的警察老眷舍，經修復後華麗轉身文學咖啡館。記者蔡維斌／攝影

重現宋澤萊、季季、鍾文音故鄉風華，二崙鄉市區的警察老眷舍，經修復後華麗轉身文學咖啡館。記者蔡維斌／攝影