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台南中秋連假前2天遊客近80萬 國華友愛商圈最夯

中央社／ 台南27日電

中秋暨教師節4天連假今天邁入第3天，台南市政府觀光旅遊局統計前2天造訪各景點遊客數近80萬人次，其中以國華友愛商圈約23萬人次最多，整體旅宿業住用率超過9成。

中秋暨教師節4天連假，不少民眾把握機會安排出遊，帶動一波國旅熱潮，台南市觀光旅遊局依電信大數據初步統計，中秋連假前2天造訪台南市各景點遊客近80萬人次，旅宿業住用率逾9成。

觀旅局統計，今年中秋連假前2天觀光人潮與去年中秋節3天連假期間相較差不多，每日約40萬人次左右，預計今天與明天遊客會少一些，預估4天遊客總計約150萬人次。

觀旅局統計，中秋連假前2天最熱門觀光景點仍為中西區的國華友愛商圈、海安路河樂廣場一帶，統計約有23萬人次，安平老街一帶商圈居次。

觀旅局指出，今年中秋連假台南有豐富藝文與節慶活動，從白天逛展、玩動漫、親子活動，到夜晚賞光影、聽音樂、看火舞，可串起多元旅遊體驗，「2026住宿台南－好康三重送」活動將持續至10月31日，「2026台南購物節」則持續至明年3月15日。

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