開幕前3個月招牌搶先掛 藏壽司進駐南科成話題

相中在地龐大消費能力，知名日式壽司連鎖品牌「藏壽司」（くら寿司）將插旗南科，地點就在車流龐大台19甲線善化、新市交界。業者日來忙趕工，預計12月開幕，本月已掛起醒目招牌成話題。

「藏壽司」過去南台灣展店多鎖定百貨商場與成熟商圈，如今版圖首度往南科周邊延伸，南科店基地約640坪，地點在台19甲線新市復興路尾，與善化區約僅100公尺，地號屬善化段，業者揭露相關資訊為新市區。不過離善化市區相對較近，日前還引來善化與新市鄉親在網路論戰，還未開幕更炒熱話題。

業者建物目前已現雛形，白底黑色招牌字體已掛上，當地位於進入南科園區重要節點，緊鄰亞蔬世界中心，平日車水馬龍，業界人士說，搶先懸掛招牌宣傳效果更佳，透過網路發酵成話題，是相當高明手法。

甚至，開幕時間也引來網友論戰，有人言之鑿鑿稱落腳11月間，更有人斬釘截鐵說就在11月底，一般推論應在12月上旬，業者則回應已排除在11月底，詳細日期會統一公布。

房地產人士分析，近年台南科學園區擴張腳步不間斷，消費能力不輸市區，周邊行政區發展也連帶發生改變。

其中，南科重要腹地之一善化區，近5年家戶數由1.9萬戶成長至2.3萬戶，人口由5萬人增加至5.3萬人，更有龐大流動人口商機，同步呈現穩定增長。包括日趨已成熟的LM特區，還有開發中的善化興華重劃區、FG特定區、A~O區，持續吸引北中南等知名開發商輪番插旗，藏壽司南科店相中地方未來發展潛力，「卡位」意味濃。