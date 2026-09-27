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32歲妙齡女補鋅補到中性球剩50 成大醫揪出「缺銅」元凶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院感染科醫師冉浩恩提醒，長期高量補充鋅可能干擾銅吸收，造成貧血、中性球低下等問題，保健食品應留意每日總攝取量。圖／成大醫院提供
成大醫院感染科醫師冉浩恩提醒，長期高量補充鋅可能干擾銅吸收，造成貧血、中性球低下等問題，保健食品應留意每日總攝取量。圖／成大醫院提供

現代人越來越重視健康，不少民眾也習慣透過保健食品補充維生素，盼維持日常營養所需；台南一名32歲陳姓女子因反覆發燒、倦怠及肌肉痠痛就醫，檢查發現其中性白血球低至每微升50顆以下，幾乎失去抵禦細菌、黴菌的第一線防禦力；成大醫院追查發現，陳女沒有癌症或化療病史，病因竟是長期高量補鋅，干擾銅吸收，導致嚴重缺銅。

成大醫院感染科醫師冉浩恩表示，陳女並無重大慢性病史，卻反覆發燒、倦怠及全身肌肉痠痛，抽血檢查時發現其白血球嚴重低下，「中性球」更降至每微升50顆以下，幾乎失去第一線防禦能力；骨髓檢查未發現明確血液惡性疾病，卻在部分造血細胞內看到明顯「空泡」。

他提到，發燒合併嗜中性白血球低下，臨床上常見於血液惡性疾病或接受化學治療的患者，但陳女既沒有癌症，也未接受化療，而骨髓造血細胞卻出現特殊空泡，進一步詢問陳女得知，為保健及養髮需求，其長期服用高劑量含鋅補充品，且每天總攝取量超過成人上限。

冉浩恩說，陳女因體內銅嚴重不足，運送銅的重要蛋白「銅藍蛋白」也低至難以測得，檢驗也查出高「鋅」血症，研判陳女因過量攝取鋅，阻礙銅吸收，引發後天性缺銅，進而造成嚴重中性球低下、貧血及神經症狀，在停止額外鋅來源、補充銅及調整營養後，發燒、倦怠及肌肉痠痛等症狀已隨之改善；手腳麻木等神經症狀則持續接受評估與追蹤。

冉浩恩提醒，鋅、銅都是人體所需的微量元素，但營養素並非補得越多越好，長期大量補鋅恐造成缺銅，出現貧血、白血球或中性球低下，甚至手腳麻木、平衡異常及步態不穩，民眾使用保健食品時，應注意不同產品成分與含量，避免綜合維他命、養髮及其他保健品重複攝取鋅。

他也強調，依國人膳食營養素參考攝取量，成年人鋅每天上限攝取量為35毫克，並非建議每天攝取目標，若需長期補充高劑量鋅，應先諮詢醫師、藥師或營養師，必要時追蹤血球及銅濃度。

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