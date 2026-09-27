矗立台南永康逾1甲子，大成長城企業總部斥資逾20億元新大樓完工，將由永康遷至歸仁，下月正式進駐高鐵台南特定區。對比昔日車水馬龍永康廠區，現址已空蕩一片，不少鄉親不捨歎如時代的眼淚。

大成長城是國內重量級農畜與食品集團，更曾引進知名的美國「漢堡王」多年，1957年由創辦人韓浩然成立「泰東農產加工廠」以製造豆油及豆餅起家，公司正式成立於1960年，1965年落腳永康，專注於飼料、肉品、消費食品及餐飲服務，立足地方逾60年，伴隨不少老永康人成長記憶。

因應未來營運成長需求，大成集團投入逾20億元興建12層樓台南營運總部大樓，2023年11月動工，總部位於高鐵台南特定區，響應ESG趨勢議題，透過整合永續城市、智慧辦公、綠能建築三大面向，傳遞生態、智慧、共融的永續概念，歷經2年餘施工日前已完工。

據指出，日前大成集團永康區辦公大樓人員已經逐批進駐高鐵特定區歸仁區高發三路企業大樓，預計下月全數人員搬入，旁邊一些廠房已陸續拆除、整理騰空，僅有零星人員進出，對照昔日車水馬龍忙碌景況，讓不少老永康人不勝唏噓。

據知，大成營運總部大樓，基地達1300坪，規畫12樓層，利用模擬軟體檢測實際用電量及減碳數據，用電強度較一般辦公室平均值低12%；太陽能光電板設於屋頂及地面，裝設達基地面積的50%，有效提升建築能源整合管理。

總部將包括飼料事業，肉土雞事業，蛋品事業，畜產事業，寵物事業，前瞻事業，有機肥料事業，品檢中心 研發中心，餐廳，員工休閒娛樂中心，以及安心購等，預計500名員工進駐。已先進駐員工已忍不住在網路開箱傲人的辦公環境，羨煞不少上班族。

矗立永康逾1甲子， 大成長城總部將喬遷高鐵台南特定區，圖為永康廠區現況。記者謝進盛／攝影