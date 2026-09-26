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斥資逾7000萬！嘉義中埔共好公園啟用 打造大型遊戲場、綠谷舞台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣斥資逾7000萬元打造中埔共好公園，設置大型遊戲場、綠谷舞台等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣斥資逾7000萬元打造中埔共好公園，設置大型遊戲場、綠谷舞台等。圖／嘉義縣政府提供

嘉義中埔鄉中華民俗村園區閒置多年，縣府斥資逾7000萬元改造，去年11月動土，歷經近一年整建完工，打造中埔鄉共好公園，縣長翁章梁今參加啟用典禮，公園面積約2.05公頃，設有兒童遊戲區，並規畫3500人大型展演空間，有望成為阿里山觀光軸線新亮點。

建設處表示，共好公園規畫共好大樹遊戲場、鳳凰木綠蔭草原、落羽松秘境、風鈴花徑、綠谷舞台、丘谷綠園道、共好活力體健區等7大主題區域，設有大型球體攀爬網及特色溜滑梯，舞台採下凹式設計，活動綠地約可容納3500人，兼具日常休憩及大型展演功能。

翁章梁表示，中埔鄉共好公園所在地過去是中華民俗村，承載許多嘉義人的共同記憶，卻因長期閒置逐漸荒廢，縣府透過整建活化，保留自然環境並增設兒童遊憩、樂齡體健及藝文展演等設施，讓老舊園區重新成為居民散步、親子共遊及舉辦活動的公共空間。

縣府表示，共好公園鄰近台18線阿里山公路、台3線及縣定古蹟吳鳳廟，未來將串聯周邊文化、休閒及觀光資源，並推動吳鳳紀念園區BOT促參開發，引進民間資金與專業經營，朝主題遊憩、特色住宿及在地產業串聯方向發展，打造中埔及阿里山入口地區的觀光新廊帶。

嘉義縣斥資逾7000萬元打造中埔共好公園，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣斥資逾7000萬元打造中埔共好公園，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣斥資逾7000萬元打造中埔共好公園，設置大型遊戲場、綠谷舞台等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣斥資逾7000萬元打造中埔共好公園，設置大型遊戲場、綠谷舞台等。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 中埔 公園

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