跟場館「一起打烊」 台南議員質疑室內AED看得到拿不到

各地頻見失去生命跡象救護案件，自動體外心臟電擊去顫器（ＡＥＤ）的使用成為把握黃金救援時間關鍵，但台南有議員指出，有公共場館ＡＥＤ設於室內，但未營業時鎖在裡面，應檢視設置情況，要「找得到、拿得到、用得上」。

南市衛生局表示，全市目前已有八九○處場所設置共一一六四台ＡＥＤ，未來跨局處聯合稽查及輔導，確認ＡＥＤ設備正常運作，並持續推動安心場所認證，希望從設備設置、管理到急救教育，讓民眾在突發狀況時能即時使用。

「急救就是與時間賽跑」，市議員陳皇宇指出，歸仁美學館周邊平時有不少民眾運動，但場館未開門時，ＡＥＤ卻被鎖在鐵捲門內，出現「看得到、拿不到」窘境，呼籲市府全面檢視公共場域及委外單位的ＡＥＤ設置、取用機制及人員訓練。

衛生局表示，全市一一六四台ＡＥＤ涵蓋交通場站、學校、觀光景點、大型商場、警察派出所等十大公共場域，其中一八○處已取得「ＡＥＤ安心場所認證」。

衛生局指出，為提高ＯＨＣＡ搶救成功率，除持續推動ＡＥＤ安心場所認證，也要求場所內至少七成員工完成心肺復甦術（ＣＰＲ）及ＡＥＤ訓練，今年除辦理多場第一線人員及種子師資培訓，也深入社區推動訓練，預計培訓三七○○人，逐步提高急救技能普及率。

衛生局也提醒，若遇到ＯＨＣＡ等緊急狀況，可使用內政部消防署「急救先鋒Ａｐｐ」尋找附近設備，並與一一九報案系統連動，在派救護車同時，推播周邊民眾前往協助。