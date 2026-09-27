球館沒AED…台南國手倒地救不回 議員促輔導場所增設、加強急救訓練

台南近期連兩周發生兩起民眾運動後不適倒地案件，一名保齡球選手在球館練習時倒地，現場卻無「ＡＥＤ（自動體外心臟電擊去顫器）」、也無人上前急救，議員喊話，運動場所僅少部分須裝ＡＥＤ，市府應全面檢視輔導運動場館或場地裝ＡＥＤ、加強ＣＰＲ（心肺復甦術）訓練。

衛福部現行公告「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」共十處，其中「學校、大型集會場所」有提及健身或運動中心，但一般民間常見羽球館、戶外籃球場等皆無。

南市體育局表示，目前衛福部僅規範健身中心應設置ＡＥＤ，也無相關罰則，後續將持續與運動部討論制度如何改進。

據了解，這名六旬多保齡球國手曾三度征戰亞帕運，也曾在全國身心障礙國民運動會為台南摘金，長年投入保齡球運動；八月卅日他到市區一處私人保齡球館練習，疑因身體不適、頭暈突然倒地，當場失去呼吸及心跳。場館人員發現後立即撥打一一九，但從發生意外到救護車抵達約廿分鐘期間，現場卻無人敢上前施以ＣＰＲ，救護人員抵達後雖立即接手急救並送醫搶救，但該國手最終仍不治。

無獨有偶，一名七十一歲男子本月十日在永康羽球館打球，也突然倒地失去生命跡象，因有休假消防員在場，立即協助ＣＰＲ並使用ＡＥＤ，為患者爭取搶救時間。

協助急救的南市消防局第六大隊和緯分隊消防員蔡承翰說，當時聽聞有人不斷大聲呼救，上前查看發現該男子已心肺停止，趕緊實施ＣＰＲ、使用ＡＥＤ電擊，經持續急救，男子恢復意識，救護人員抵達時已能清楚對答。

市議員朱正軒認為，兩起案例凸顯運動場館和場地發生身體不適機率高，體育局應清查轄內各類運動場館，輔導業者設置ＡＥＤ，且工作人員應知道急救設備在哪、敢於施救，才能為患者爭取搶救時間。

市議員陳皇宇也說，近期在仁德遇到一起嚴重ＯＨＣＡ車禍，當下曾趕往附近校園尋找ＡＥＤ，但警衛不熟悉設備位置，因他平時常到校園，知道ＡＥＤ放置處，來回約一分鐘，現場也有護專學生協助ＣＰＲ，但患者最後仍傷重不治。