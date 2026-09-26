聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義獨立山步道奉天岩華麗變身 共享廚房、公共廁所升級啟用
獨立山國家步道知名休憩點奉天岩變身了！嘉義縣政府推動聚落亮點營造計畫，斥資1210萬元改善免費共享廚房、廟埕廣場及公共廁所，讓登山客不僅能欣賞山林美景，還能在山上悠閒煮食、泡茶，縣長翁章梁今天出席啟動典禮，盼透過環境升級，吸引更多人走進嘉義山林。
翁章梁說，多年前至阿拔泉步道會勘，受村長與主委邀請至奉天岩休憩，看見免費廚房及泡茶設備，讓他感受到濃濃人情味，便決定由文化觀光局協助提升環境，希望吸引更多國內外旅客走訪嘉義山區，體驗自然景觀與地方特色，帶動地方觀光及經濟發展。
營造計畫改善共享廚房設備、廟埕景觀、遮雨遮蔭設施、公共廁所及儲物空間，整修後的共享廚房改以深灰色系設計，乾淨簡約；廟埕空間拆除舊戲台，山林視野更開闊；此外，新設電動遮雨棚，改善公共廁所，翻轉過去遊客對公廁環境髒亂、不敢使用的印象。
嘉義縣文化觀光局表示，奉天岩位於嘉義縣竹崎鄉緞繻村，是獨立山國家步道沿線的重要休憩據點，廟方長期免費提供共享廚房、茶車及廟埕空間，讓山友能在登山途中歇腳、煮食、泡茶，形成獨特的共享文化，現在奉天岩已成為登山客口耳相傳的熱門景點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。