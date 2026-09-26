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嘉義獨立山步道奉天岩華麗變身 共享廚房、公共廁所升級啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府投入1210萬元改善竹崎鄉奉天岩共享廚房及公廁等設施，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府投入1210萬元改善竹崎鄉奉天岩共享廚房及公廁等設施，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供

獨立山國家步道知名休憩點奉天岩變身了！嘉義縣政府推動聚落亮點營造計畫，斥資1210萬元改善免費共享廚房、廟埕廣場及公共廁所，讓登山客不僅能欣賞山林美景，還能在山上悠閒煮食、泡茶，縣長翁章梁今天出席啟動典禮，盼透過環境升級，吸引更多人走進嘉義山林。

翁章梁說，多年前至阿拔泉步道會勘，受村長與主委邀請至奉天岩休憩，看見免費廚房及泡茶設備，讓他感受到濃濃人情味，便決定由文化觀光局協助提升環境，希望吸引更多國內外旅客走訪嘉義山區，體驗自然景觀與地方特色，帶動地方觀光及經濟發展。

營造計畫改善共享廚房設備、廟埕景觀、遮雨遮蔭設施、公共廁所及儲物空間，整修後的共享廚房改以深灰色系設計，乾淨簡約；廟埕空間拆除舊戲台，山林視野更開闊；此外，新設電動遮雨棚，改善公共廁所，翻轉過去遊客對公廁環境髒亂、不敢使用的印象。

嘉義縣文化觀光局表示，奉天岩位於嘉義縣竹崎鄉緞繻村，是獨立山國家步道沿線的重要休憩據點，廟方長期免費提供共享廚房、茶車及廟埕空間，讓山友能在登山途中歇腳、煮食、泡茶，形成獨特的共享文化，現在奉天岩已成為登山客口耳相傳的熱門景點。

嘉義縣竹崎鄉奉天岩是獨立山國家步道知名的中繼站，廟方長期免費提供共享廚房及廟埕空間，吸引大批遊客駐足休息。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉奉天岩是獨立山國家步道知名的中繼站，廟方長期免費提供共享廚房及廟埕空間，吸引大批遊客駐足休息。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎鄉奉天岩是獨立山國家步道知名的中繼站，廟方長期免費提供共享廚房及廟埕空間，吸引大批遊客駐足休息。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉奉天岩是獨立山國家步道知名的中繼站，廟方長期免費提供共享廚房及廟埕空間，吸引大批遊客駐足休息。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府投入1210萬元改善竹崎鄉奉天岩共享廚房及公廁等設施，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府投入1210萬元改善竹崎鄉奉天岩共享廚房及公廁等設施，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府投入1210萬元改善竹崎鄉奉天岩共享廚房及公廁等設施，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府投入1210萬元改善竹崎鄉奉天岩共享廚房及公廁等設施，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 步道 共享廚房

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