連假飛新加坡賣文旦 黃偉哲：海外市場不受中秋限制有助穩定農民收益

台南文旦拓展海外市場再下一城！台南市政府今天在新加坡舉辦「台南好柚 獅城相見」文旦柚上架試吃推廣活動，市長黃偉哲與駐新加坡童振源大使共同推廣，台南文旦目前已在新加坡FairPrice多家門市上架，獲當地消費者好評並掀起搶購熱潮。

黃偉哲表示，台南是全台知名文旦產區之一，台南文旦果肉飽滿多汁、風味佳，富含膳食纖維及維生素，是老少咸宜的健康水果。他說，台南全年都有優質水果供應，透過產地直送，消費者隨時都能品嘗新鮮水果，不論送禮或自用都很適合。

黃偉哲指出，台灣消費者採買文旦多集中在中秋節前後，但海外市場較不受節慶習慣影響，「赴海外拓銷可以延續文旦銷售的熱度」，也有助進一步穩定農民收益。

他表示，台南近年持續拓展新加坡市場，一年四季都有不同種類的優質水果輪流上市，希望延續既有市場基礎，讓更多國際消費者品嚐台南水果的好滋味。

童振源表示，近年在黃偉哲及市府團隊積極推廣下，新加坡消費者對台南優質文旦的採購需求持續提升，尤其適逢中秋佳節，一家人團圓品嚐柚子也有美好寓意，希望新加坡消費者在享用台南文旦的同時，也能認識台灣、台南的優質農特產品及台灣文化。

台南文旦拓展海外市場！台南市政府今天在新加坡舉辦「台南好柚 獅城相見」文旦柚上架試吃推廣，市長黃偉哲赴海外拓銷，延續文旦銷售的熱度，也有助進一步穩定農民收益。圖／台南市政府提供

台南文旦拓展海外市場！台南市政府今天在新加坡舉辦「台南好柚 獅城相見」文旦柚上架試吃推廣，市長黃偉哲赴海外拓銷，延續文旦銷售的熱度，也有助進一步穩定農民收益。圖／台南市政府提供

台南文旦拓展海外市場！台南市政府今天在新加坡舉辦「台南好柚 獅城相見」文旦柚上架試吃推廣，市長黃偉哲赴海外拓銷，延續文旦銷售的熱度，也有助進一步穩定農民收益。圖／台南市政府提供

台南文旦拓展海外市場！台南市政府今天在新加坡舉辦「台南好柚 獅城相見」文旦柚上架試吃推廣活動，市長黃偉哲表示，赴海外拓銷可延續文旦銷售的熱度，也有助穩定農民收益。圖／台南市政府提供

台南文旦拓展海外市場！台南市政府今天在新加坡舉辦「台南好柚 獅城相見」文旦柚上架試吃推廣，市長黃偉哲赴海外拓銷，延續文旦銷售的熱度，也有助進一步穩定農民收益。圖／台南市政府提供