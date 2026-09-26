南科擴建不只拚科技！規畫13座公園 最大8.28公頃成亮點門面

台南市政府辦理「南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程」今年5月開工，工期36個月，預計2029年完工。全區公共設施面積約141.36公頃，規畫13座公園，其中最大、面積8.28公頃的「細公1」緊鄰興農路，是進入南科園區的重要位置，也是全區最大的公園，可望成為南科園區的門面公園。

地政局表示，「細公1」以「阡陌記憶」為設計概念，從基地原有農地、樹林、工廠及聚落等土地紋理、水文、生態與歷史文化脈絡出發，串聯大坌坑、牛稠子、大湖、蔦松及西拉雅等考古文化脈絡，並將貝塚古物、泥質陶罐、陶紡輪等文化意象融入遊戲塔設計。

規畫初期舉辦「小小居民說明會」，邀請幼兒園小朋友及市民參與公園設施票選，最後由「飛翔遊戲塔」勝出，成為公園核心主題，以探索、翱翔為設計發想，呼應南科科技產業發展及台灣科技量能走向國際的意象，讓孩子透過遊戲認識台南歷史文化。該項規畫獲得2026年國家卓越建設獎金質獎及優質獎肯定。

市長黃偉哲表示，南科持續吸引科技產業及年輕就業人口進駐，除了產業發展，也需要完善生活環境。區段徵收完成後，將提供完整道路網絡，公園則整合生態地景、文化脈絡及休閒遊憩功能，讓公共空間不只是休閒場所，也能串聯居民生活與地方文化。

地政局長陳淑美表示，南科特定區開發基地保留多元地景與地方歷史記憶，設計團隊將土地故事轉化為公園設計元素，未來完工後可提供親子遊戲、自然體驗及休閒空間，形成兼具文化特色與都市景觀意象的南科指標性公園。

其他公園也各具特色，「細公3」面積1公頃，位於西拉雅大道旁，以早期西拉雅生活場景為設計概念，融入兒童繪本「少年西拉雅」意象，並以「梅花鹿」特色遊具呈現荷蘭少年與梅花鹿的故事，讓孩童體驗自然、冒險與遊戲。

「細公滯8」面積0.94公頃、緊鄰鐵路縱貫線，以「鐵道樂活」為主題，將鐵道意象融入設計，規畫滑步車練習道；「細公滯9」面積1.57公頃，位於西拉雅大道旁，則以「石橋遺址」出土文物為設計元素，呼應基地逾2000年的歷史脈絡，透過遊具將歷史密碼藏入遊戲空間，打造兼具休閒與文化體驗的公園。

南科特定區「細公3」公園特色遊具，位於西拉雅大道旁，以早期西拉雅生活場景模擬圖。圖／台南市地政局提供

南科特定區「細公1」公園」模擬平面圖，以「阡陌記憶」為設計概念，融入考古歷史。圖／台南市地政局提供

南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收區公園規畫位置圖。圖／台南市地政局提供