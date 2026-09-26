雲林海新橋突變U4危橋從限載變封閉 縣府將重評估是否開放

雲林縣台西鄉、四湖鄉交界的海新橋原為U3等級（一年內派修改善）橋梁，縣府今年7月異地重建，原橋限載通行，但施工期間海新橋橋況持續惡化，檢出為U4等級（必須馬上派修）危橋，日前封閉禁止通行。有議員接獲民眾陳情，指替代道路路況不佳，希望有條件開放通行，縣府表示，將重新評估乘載重量，並與民眾持續溝通。

海新橋跨越舊虎尾溪，是聯絡四湖鄉與台西鄉的重要橋梁，1982年啟用至今，因位處沿海地區，結構長期浸泡在鹽水中，橋墩、主梁、橫隔梁及橋面板有多處混凝土破損、鋼筋外露鏽蝕，4年前橋梁檢測確定為U3等級危險橋梁。

交通工務局長汪令堯表示，雲林縣獲交通部公路局補助，加上縣府自籌2040萬元，投入1.36億元在今年7月動工在上游100米處蓋新橋，橋寬七米，兩側路面抬升，預計2028年4月完工。

日前縣議員顏嘉葦在議會質詢，指接獲民眾陳情，封橋後的替代道路雜草叢生、視線不良，且路寬狹窄會車危險，建議縣府是評估原橋有條件開放便道通行。

汪令堯指出，原橋在施工期間原本限載通行，但新橋動工不久，橋檢公司最新檢測發現海新橋橋梁底部及橋台有鋼筋裸露、鏽蝕等情形，經評定已惡化為U4等級危橋，為維護民眾安全，已封閉橋梁禁止通行，待橋檢公司在一個月內重新評估乘載重量，視情況決定是否再次開放通行。

海新橋異地改建目前工程進度約6%，汪令堯表示，橋檢公司已進行專業評估，無論是否可開放通行都會向地方說明，若可行將朝限制機車通行等方向執行；縣長張麗善表示，會請交工局整修替代道路，盼既能達到民眾需求，也可兼顧安全通行的最高原則。