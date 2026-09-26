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雲林首登全球慢食盛會進軍義大利 國際客試吃詢問「歐洲哪裡買？」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場，雲林良品展區吸引許多遊客試吃。圖／雲林縣政府提供
全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場，雲林良品展區吸引許多遊客試吃。圖／雲林縣政府提供

全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場，雲林縣政府由副縣長陳璧君率團參展，攜手南華大學、雲林慢食社群及在地小農，首度將雲林良品帶進全球慢食重要舞台。陳璧君表示，雲林良品吸引各國訪客試吃交流，更有旅義台商及國際商務人士表達協助拓展歐洲市場意願。

本屆Terra Madre Salone del Gusto為第16屆，9月24日至27日在杜林舉行，主題聚焦生物多樣性、永續農業及全球食物體系等議題，吸引來自125國、約1500名代表參與，並有超過600個展商進駐。

雲林此次展區集結水林小黑農、予禾農場、御鼎興、順成油廠、嵩岳咖啡、茶米國、TGC咖啡及福運稻8個品牌，透過產品展示、現場試吃及產地故事，呈現雲林特色農產、優質稻米、精品咖啡及傳統食品加工技藝。

陳璧君表示，這幾天雲林展區吸引許多來自不同國家的訪客駐足、試吃，義大利台商會長張聆音及台北義大利商會創辦人Chris Cottorone也到場品嚐，對雲林特色農產品表達肯定，並表示願協助串聯歐洲當地商務及通路資源。

陳璧君表示，最讓團隊感到振奮的，是國際訪客品嚐後主動詢問「在歐洲哪裡可以買到？」這也讓雲林看到農產品拓展歐洲市場的可能性。她指出，歐洲市場重視產品品質、食品安全、產地溯源及永續價值，與雲林推動優質農業及地方品牌的方向有所契合，未來將進一步評估食品法規、產品標示、物流及通路等條件，尋找適合雲林農產品進入歐洲市場的模式。

全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場，雲林縣政府由副縣長陳璧君（中）率團參展，攜手南華大學、雲林慢食社群及在地小農，首度將雲林良品帶進全球慢食重要舞台。圖／雲林縣政府提供
全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場，雲林縣政府由副縣長陳璧君（中）率團參展，攜手南華大學、雲林慢食社群及在地小農，首度將雲林良品帶進全球慢食重要舞台。圖／雲林縣政府提供

全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場，雲林縣政府由副縣長陳璧君（左二）率團參展，攜手南華大學、雲林慢食社群及在地小農，首度將雲林良品帶進全球慢食重要舞台。圖／雲林縣政府提供
全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場，雲林縣政府由副縣長陳璧君（左二）率團參展，攜手南華大學、雲林慢食社群及在地小農，首度將雲林良品帶進全球慢食重要舞台。圖／雲林縣政府提供

全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場。圖／雲林縣政府提供
全球慢食盛會「2026 Terra Madre Salone del Gusto」在義大利杜林登場。圖／雲林縣政府提供

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