藍營斗六大票倉分裂 黃尤美獲提名首吐心聲：簡單的心面對複雜情勢

今年雲林縣斗六市長選舉上演罕見的藍營分裂之戰，斗六又是全縣最大票倉，國民黨提名市民代表會副主席黃尤美，脫黨參選的同黨縣議員賴淑娞是否牽動縣長選情，成為地方關注焦點。面對黨內自初選以來的紛擾，黃尤美首次吐露心情，強調選情雖然複雜，她會堅持「用簡單的心面對複雜的情勢」，一步一腳印贏得選民支持。

黃尤美從7屆市民代表做到副主席，有長達28年的民代資歷。她說，她監督市政多年，決定參選斗六市長的原因，是為了將多年來在基層服務聽到的民意，擘畫成具體的建設藍圖，只有成為政策的推手與執行者，才能讓斗六更好，為市民加碼幸福，「這是我參選的初衷」。

黃尤美表示，斗六過去已累積不少建設成果，下一階段不只是繼續做建設，更要把市民每天需要的服務往上提升。她提出「斗六向前・幸福加碼」六大市政升級，從老幼照顧、文化、運動、校園安全到城市環境等面向著手，強調各項政見都鎖定不同年齡層市民的生活需求，尤其要讓青年不只是留下來，更能在家鄉找到發展舞台、實現夢想，安心成家。

現任市長林聖爵力挺黃參選，然而林聖爵推動新建人行道、西市場拆除案等市政議題也引發熱議，是否牽動選情？黃尤美表示，林聖爵推動「還路於民」政策方向正確，西市場拆除規畫也是基於公共安全及提升城市生活品質，都是城市進步的一環；不過，過程中確有溝通不夠周全之處，她也曾從旁提供建議，未來若有機會主政，會以包容、溝通的態度接棒處理。

面對賴淑娞脫黨參選，以及民進黨提名前立委尹令瑛迎戰，形成「三姝對決」局面。黃尤美表示，自己會「用簡單的心面對複雜的情勢」，選擇以最真誠的行動一步一腳印走遍大街小巷，懇請斗六市民給予支持。

在地政壇人士觀察，黃尤美擔任市代表期間，服務面面俱到，一通電話服務就到，才能成為七連霸市民代表。她也自詡，若能當選要當個「行動市長」，符合中南部民代耕耘基層、選民服務到位的特性。登記參選時，現任斗六市長林聖爵及斗六市多達30多位里長均全程陪同出席，可以看出高度人和的特質，也是她在這場選戰的最大優勢。

不過，黃尤美此次面對的選戰環境與過去不同。賴淑娞長期經營地方，且丈夫許舒博及家族在地方政商界具有一定人脈；9月12日賴淑娞成立競選總部時，也有多名地方民代及工商界人士到場，顯示其地方組織動員受到關注，都讓黃尤美陣營不敢小覷。

尹令瑛則代表民進黨參選，民進黨未曾在斗六執政，在藍營分裂之下，三方各有不同的地方基礎。隨著選戰逐步升溫，原有藍營支持票如何分流、三方陣營能否整合各自支持者，以及是否出現棄保效應，都是市長選戰的觀察重點。

雲林縣斗六市民代表會副主席黃尤美（左）參選斗六市長，面對藍營分裂的紛擾，她強調會堅持「用簡單的心面對複雜的情勢」。記者陳雅玲／攝影

下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞以無黨籍身分參選。聯合報系資料照