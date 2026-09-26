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516公頃竹林變身山林教室 雲林竹境慢旅串生態、竹工藝打造無圍牆教室

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府積極發展森林療癒，並陸續邀請國小校長、主任及教師參與踩線體驗，實地走訪竹林、感受森林療癒與生態之美，未來將把遊程推廣至各級學校，發展為戶外教育及校本課程的特色學習場域。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府積極發展森林療癒，並陸續邀請國小校長、主任及教師參與踩線體驗，實地走訪竹林、感受森林療癒與生態之美，未來將把遊程推廣至各級學校，發展為戶外教育及校本課程的特色學習場域。圖／雲林縣政府提供

為推廣台灣竹博覽會雲林展區「竹產業生態地景教遊趣」，並讓更多人認識雲林縣古坑石壁竹創森基地的自然與人文魅力，雲林縣府積極發展森林療癒，並陸續邀請國小校長、主任及教師參與踩線體驗，實地走訪竹林、感受森林療癒與生態之美，透過第一線教育工作者的體驗與分享，未來將把遊程推廣至各級學校，發展為戶外教育及校本課程的特色學習場域。

古坑草嶺石壁森林療癒基地擁有約516公頃竹林，是雲林竹產業發展的重要場域，也蘊含豐富生態及環境教育資源。雲林縣府跨局處推動台灣竹博覽會雲林展區「竹產業生態地景教遊趣」，串聯古坑石壁竹創森基地、湖山水庫及斗六糖廠竹創基地，從森林療癒、生態探索到竹工藝體驗，打造結合戶外教育、環境教育及地方產業的竹境慢旅，讓校園教育走出教室，進入山林與竹鄉。

日前縣內國小校長、主任及教師參與踩線體驗，從森林療癒出發，透過五感探索山林，觀察隨季節及雲霧變化的景緻，親手觸摸杉樹與竹林，透過「森呼吸」感受森林氣息，品嘗結合在地特色的療育餐盒，參與者從五感延伸到心境轉換，在山林中找回安靜與放鬆。

除了認識竹林生態，也把竹產業帶進旅程。湖山水庫人文生態保護協會規畫竹產業體驗，邀請竹工藝老師吳文淼、邱鐘雪帶領遊客進行「竹圓缽DIY」，從竹材選擇、處理到剖竹、編製，實際感受竹材柔韌、質樸的特性。

行程也延伸至斗六糖廠竹創基地，透過展覽及園區導覽，認識竹博覽會雲林展區內容，讓教育工作者進一步了解竹教育、竹工藝與竹景觀。

縣府農業處代理處長蔡耿宇表示，透過第一線教育工作者實際體驗，希望未來將相關遊程推廣至各級學校，發展成戶外教育及校本課程的特色學習場域，透過竹境慢旅，民眾不必只是遠觀竹林，而能走進山林、親手接觸竹材，從自然環境一路認識竹產業與地方生活，讓竹鄉成為一座沒有圍牆的教室。

雲林縣府積極發展森林療癒，並陸續邀請國小校長、主任及教師參與踩線體驗，實地走訪竹林、感受森林療癒與生態之美，未來將把遊程推廣至各級學校，發展為戶外教育及校本課程的特色學習場域。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府積極發展森林療癒，並陸續邀請國小校長、主任及教師參與踩線體驗，實地走訪竹林、感受森林療癒與生態之美，未來將把遊程推廣至各級學校，發展為戶外教育及校本課程的特色學習場域。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府積極發展森林療癒，並陸續邀請國小校長、主任及教師參與踩線體驗，實地走訪竹林、感受森林療癒與生態之美，未來將把遊程推廣至各級學校，發展為戶外教育及校本課程的特色學習場域。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府積極發展森林療癒，並陸續邀請國小校長、主任及教師參與踩線體驗，實地走訪竹林、感受森林療癒與生態之美，未來將把遊程推廣至各級學校，發展為戶外教育及校本課程的特色學習場域。圖／雲林縣政府提供

雲林 生態 工藝

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