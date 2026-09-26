AI揪台南實價登錄申報異常 2558件亮警示、74件須更正

台南市地政局導入AI智慧檢核實價登錄資料，從大量交易資訊中自動找出價格異常案件。自系統導入以來，已協助檢核實價登錄案件14萬2758件，其中有2558件經AI分析後發出警示，再由地政人員進一步查核，發現74件申報內容需要更正，讓實價登錄查核從過去「人工逐筆檢視」，轉為「AI先篩選、人工再查核」。

地政局表示，AI智慧檢核主要是協助第一線人員從大量交易資料中快速找出「不尋常」的案件。系統會分析交易價格、區域行情及歷史交易資料，透過大數據模型計算各社區及周邊區域的合理價格區間，當申報價格明顯偏離合理範圍時，就會自動提出警示，提醒承辦人員優先檢視。

不過，AI並非直接判定交易有問題。地政局會先排除親友過戶、特殊急賣或瑕疵房屋等可能影響價格的特殊交易，再由地政專業人員依個案交易情形及相關資料進一步查證，避免單純以價格高低判斷交易是否異常。

從AI警示案件中，也歸納出幾種常見申報錯誤，包括交易價格誤植，例如多輸入或少輸入一位數、按錯數字；親友間交易等特殊情形漏未在備註欄說明；含車位交易卻漏未申報，以及預售屋共有部分面積未計入車位面積等。

市長黃偉哲表示，實價登錄資訊是民眾買賣房屋及掌握房市行情的重要參考，資料正確與否會直接影響民眾對市場價格的判斷。市府將AI及大數據導入實價登錄檢核，讓科技協助第一線人員從大量資料中快速發現異常，提升行政效率，也讓公開的房市資訊更加正確、透明。

地政局長陳淑美表示，AI智慧檢核的角色是「風險辨識與輔助判斷」，最終仍由地政專業人員進行查證。透過「大數據找異常、AI提警示、專業人員做判斷」，可將有限行政資源優先投入較具異常風險的案件。

地政局指出，未來將持續累積交易資料、優化AI模型，讓系統更精準協助找出異常案件，同時搭配實價登錄預審服務及申報到期日試算等措施，從申報前預防、申報後智慧檢核到人工專業查證，持續提升實價登錄資料的正確性與可信度。