影／台南好米季稻田彩繪亮相 空拍「菜奇鴨稻陣走」超吸睛

台南市政府今年國慶連假將在後壁區菁寮老街周邊舉辦「2026台南好米季－菜奇鴨稻陣走」親子體驗活動，目前活動場地已完成插秧。從空拍畫面看，整片稻田以綠色、黃色及黑色稻苗排列出「菜奇鴨」和稻米圖騰，搭配周邊農村聚落，呈現菁寮獨特的農村景色，也為今年台南好米季揭開序幕。

今年市府特別選在菁寮無米樂社區旁的稻田進行插秧，事前經過精密計算，讓不同顏色的稻苗依照圖案完成栽植。隨著稻苗逐漸生長，未來從高處俯瞰，將可看到完整的稻田彩繪，與菁寮老街及周邊農村景觀相互映襯。

台南市政府表示，今年好米季以「菜奇鴨稻陣走」為主題，結合稻田彩繪、食農教育及農村觀光，讓民眾不只能欣賞稻田景觀，也能進一步認識稻米生產及在地農村文化。

市府表示，國慶連假期間將持續推出相關親子體驗及系列活動，邀請民眾走進後壁菁寮，欣賞稻田景色、體驗農村生活，也透過活動支持在地優質農產品，感受台南農業與農村文化的特色。

今年台南好米季選在菁寮老街附近稻田進行「菜奇鴨稻陣走」彩繪，從空中俯瞰十分壯觀。記者劉學聖/攝影

今年台南好米季選在菁寮老街附近稻田進行「菜奇鴨稻陣走」彩繪，從空中俯瞰十分壯觀。記者劉學聖/攝影