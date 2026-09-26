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台南10區地籍圖重測 下周三開放查閱、限期30天

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市地政局完成今年度地籍圖重測，涵蓋柳營、白河、下營、佳里、新市、歸仁、永康、北、安南及南區共十個地區，總計兩萬九八一筆土地、面積約七八四公頃。重測結果自九月卅日起至十月卅日公告卅日，重測結果通知書將陸續以掛號寄送土地所有權人。

市長黃偉哲表示，地籍圖重測結果與土地所有權人權益密切相關，收到通知書後務必把握公告期間查閱，如有疑義應及早向地政機關洽詢，以保障土地權益。

地政局長陳淑美指出，重測過程依規定辦理地籍調查、界址測量及成果檢核，公告期間提供土地所有權人查閱及表達意見。如認為重測結果有誤，應於公告期間向土地所在地地政事務所申請異議複丈並繳費；經確認成果有誤，將依法更正並退還複丈費，若確認無誤則不予退費。

地政局提醒，地籍調查時未到場指界或未依規定設立界標者，不得申請異議複丈；無法親自辦理異議複丈者，可透過內政部地政司「數位櫃台」線上申請。

此外，部分因指界爭議尚未解決、暫無重測結果的土地，將由地政機關另行辦理糾紛調處，土地所有權人收到通知後應親自或委託他人參加，以維護權益。

地政局表示，公告期間，土地所有權人可攜帶重測結果通知書及身分證明文件，到土地所在地地政事務所或指定公告閱覽處查閱，也可利用內政部國土測繪中心「重測便民服務查詢系統」查詢結果。

台南 永康 土地 內政部

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