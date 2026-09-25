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嘉義光織影舞登場！小熊維尼光影森林吸睛 上萬人湧北香湖公園

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市2026光織影舞今晚登場，攜手迪士尼合作，打造小熊維尼光影森林。記者黃于凡／攝影
嘉義市2026光織影舞今晚登場，攜手迪士尼合作，打造小熊維尼光影森林。記者黃于凡／攝影

嘉義市「2026光織影舞」今晚在北香湖公園盛大登場，市府今年攜手迪士尼IP小熊維尼合作，打造「小熊維尼光影森林」，市長黃敏惠等人參加開幕儀式，歌手孫淑媚等重量級卡司獻唱揭開晚會序幕，現場湧入上萬人，看花燈、逛市集、聽音樂，氣氛溫馨熱鬧。

市長黃敏惠說，今年適逢小熊維尼原作出版100周年，花費近半年時間策畫，邀請小熊維尼來到台灣、來到嘉義，現場規畫10大展區，打造夢幻光影森林，晚上能夠賞燈散步，白天也能來找小熊維尼合照，展期為期17天，邀請大家帶著親朋好友賞燈。

黃敏惠也說，小熊維尼經典名言「沒有朋友的日子，就像少了蜂蜜的蜂蜜罐一樣」，今天看著大家帶親朋好友來賞燈，還有很多人在活動前幫忙分享宣傳，很感謝大家，嘉義以城為家，樸實的城市，文化的記憶，閣有溫柔的Melody，歡迎到嘉義探索城市文化。

觀光新聞處表示，展期第一個周末邀請歌手陳華、八三夭、魏嘉瑩、邱鋒澤登台，次周邀請魔術師吳冠達、歌手家家、蕭景鴻、李聖傑，第三周國慶連假邀請歌手柯有倫、邱振哲、蔡旻佑、林凡、洪佩瑜、彭佳慧及幻光馬戲秀，從動人情歌、搖滾樂團、流行創作到精彩特技演出。

市府表示，2026嘉義市光織影舞藝術展今起展至10月11日，展期橫跨中秋與十月連假，每日18時至22時點亮園區，微笑市集則自下午4時開放，每日4場次定時光影展演活動，採用全新設計及燈光創作，營造立體且具沉浸式舞台效果，增添豐富視覺饗宴。

嘉義市2026光織影舞今晚登場，吸引上萬人齊聚賞燈。記者黃于凡／攝影
嘉義市2026光織影舞今晚登場，吸引上萬人齊聚賞燈。記者黃于凡／攝影

嘉義市2026光織影舞今晚登場，攜手迪士尼合作，打造小熊維尼光影森林。記者黃于凡／攝影
嘉義市2026光織影舞今晚登場，攜手迪士尼合作，打造小熊維尼光影森林。記者黃于凡／攝影

嘉義市2026光織影舞今晚登場，市長黃敏惠（右）參加開幕儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義市2026光織影舞今晚登場，市長黃敏惠（右）參加開幕儀式。記者黃于凡／攝影

公園 嘉義 小熊維尼 光影 森林 黃敏惠

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