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中秋夜嘉義市北香湖畔 9米小熊維尼吸引萬人朝聖

中央社／ 嘉義市25日電

「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」以「小熊維尼」100週年為主題打造「光影森林」沉浸式展區，高達9公尺小熊維尼造型氣偶矗立在北香湖畔，今天中秋月夜發散光芒吸引萬人朝聖。

嘉義市年度盛事光織影舞光影藝術展，今年以迪士尼經典故事「小熊維尼」為主題，規劃10大超人氣光影藝術裝置，讓北香湖公園化身會發光的立體故事繪本，民眾循著光影就走進充滿童趣與想像力的場景。

光影藝術展除9公尺小熊維尼吸睛，北香湖面裝置藝術「月畔甜蜜漣漪」也令人著迷，夜晚直徑5公尺的巨大月球靜置於水面，蜂蜜罐散發出金色光暈，搭配一旁悠閒趴臥湖面的小熊維尼造型氣偶，讓北香湖自然水域轉化為一座巨大的倒影劇場。

嘉義市府說，光影藝術展於今晚開幕，歌手孫淑媚、黃妃、羅時豐擔綱演出，北香湖公園傍晚時分已湧入萬人觀展，四周交通打結；活動至10月11日結束，期間每晚7時都有精彩表演，陸續要登場的歌手、團體還有八三夭、魏嘉瑩、李聖傑、柯有倫、彭佳慧等。現場設有市集，販售嘉義美食，滿足大家的味蕾。

今晚到場看展的民眾不時發出可愛讚嘆聲；一名中秋連假從對岸返鄉的民眾告訴中央社記者，以往回嘉義只待在家烤肉，今年特地來看好久不見的「維尼」。

嘉義市長黃敏惠、民眾黨前立委張啓楷都出席了今晚的開幕儀式，在月色中與民眾一起走進小熊維尼的世界。

嘉義 小熊維尼 中秋

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