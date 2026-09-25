鐵路地下化通車倒數 台南百年火車站中秋夜「化身」音樂舞台

台南鐵路地下化即將通車，今天適逢中秋節，市府晚間在國定古蹟台南火車站候車大廳舉辦「月光驛站 樂響時刻」音樂快閃活動，市長黃偉哲、文化局長黃雅玲到場，與旅客一起聆賞樂聲，為鐵路地下化通車系列活動揭開序幕。

「月光驛站 樂響時刻」分別於晚間6時、7時及8時整點演出，由台南市立交響樂團銅管五重奏帶來「月亮代表我的心」、「夜來香」等經典曲目。樂聲從車站二樓廊道傳出，吸引不少候車及返鄉旅客駐足欣賞，也有人拿起手機拍攝，讓平日的候車空間變成中秋夜的音樂舞台。

黃偉哲表示，台南鐵路地下化全長8.23公里，工程歷經用地取得、文化資產保存等挑戰，在中央、地方共同努力下，即將迎來正式通車。他說，鐵路地下化不只是交通建設的重要進展，更將帶動都市縫合及城市空間重新發展。

隨著鐵路地下化通車，現有台南火車站古蹟站體後續也將進行修復及活化。

黃偉哲說，這座承載不同世代市民記憶的老車站，未來將與現代化地下新站並存，在保存歷史紋理的同時，也迎接城市交通及空間轉型的新面貌。

黃雅玲表示，「月光驛站 樂響時刻」以音樂走入車站日常，在中秋佳節透過快閃形式串聯古蹟空間與城市轉變，也為鐵路地下化通車增添人文氣息。市府後續將陸續推出相關展演及慶祝活動，邀請市民共同參與，見證台南城市發展的重要時刻。

台南鐵路地下化通車前奏曲，文化局今晚在台南車站舉辦「月光驛站 樂響時刻」中秋快閃點亮百年車站音樂會。圖／台南市文化局提供

台南鐵路地下化通車前奏曲，文化局今晚在台南車站舉辦「月光驛站 樂響時刻」中秋快閃點亮百年車站音樂會。圖／台南市文化局提供