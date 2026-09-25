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南鐵地下化通車暖身活動啟動 台南車站中秋夜飄樂聲

中央社／ 台南25日電
中秋夜，台南鐵路地下化通車暖身系列活動啟動，「月光驛站．樂響時刻」快閃音樂會25日在國定古蹟台南車站登場，悠揚樂聲吸引旅客駐足。圖／台南市政府提供（中央社）
中秋夜，台南鐵路地下化通車暖身系列活動啟動，「月光驛站．樂響時刻」快閃音樂會25日在國定古蹟台南車站登場，悠揚樂聲吸引旅客駐足。圖／台南市政府提供（中央社）

今晚是中秋夜，台南鐵路地下化通車暖身系列活動啟動，「月光驛站．樂響時刻」在國定古蹟台南車站登場，台南市交響樂團銅管五重奏快閃演出，吸引旅客駐足聆聽悠揚樂聲。

「月光驛站．樂響時刻」是南鐵地下化通車暖身系列首場活動，今晚在台南車站整點快閃演出3場，分別是6時、7時及8時；當悠揚樂聲響起，立刻引來通勤及旅客目光，台南市長黃偉哲也到場欣賞。

台南市交響樂團精選「月亮代表我的心」、「夜來香」等經典曲目，透過銅管樂器重新詮釋熟悉旋律，許多旅客也拿起手機記錄演出，增添中秋夜溫馨氣氛。

南市府文化局表示，「月光驛站．樂響時刻」以音樂走入車站日常，在中秋佳節透過輕巧快閃形式，串聯古蹟空間和城市轉變，為南鐵地下化通車增添人文氣息，見證台南發展重要時刻。

市府說明，南鐵地下化全長8.23公里，台南車站古蹟站體將進行修復活化，未來將和現代化地下新站並存，保存歷史紋理，迎接城市交通和空間轉型新面貌。

中秋 台南 黃偉哲

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