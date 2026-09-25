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專屬媽祖「五湖四海宴」工藝展 108桌傳統工藝「上菜」慶中秋

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美，今天在南陽國小活動中心「開桌上菜」，4天展期千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美，今天在南陽國小活動中心「開桌上菜」，4天展期千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影

一場國內最具傳統工藝代表，也是專屬於媽祖的餐桌饗宴「五湖四海宴」工藝展，今天在北港南陽國小盛大開展，走過漫漫13個年頭，集全國工藝之大成，匯集115位全國工藝師優秀作品，雕刻、剪粘、花燈、拼布，不論老少藝師，件件作品，匠心獨運、巧奪天工，蘊含豐富文化底蘊，今天首日即吸引人潮，4天連假展期，不可錯過。

今天開幕式由縣長張麗善、議長黃凱、副議長蔡咏鍀、文觀處長謝明璇、雲林傳統工藝文創產業發展協會理事長張旭輝、台灣公益聯盟總會長葉志城、台南藝術大學校長邱上嘉、北港鎮長蕭美文等人主持。

張麗善指出，這場國內具代表性的民間傳統工藝展「五湖四海宴」，來自全國115位知名藝師展出代表作品，以宴席方式席開108桌獻給國人一飽眼福，是台灣民間傳統工藝結晶，讓遊客欣賞澎湃的「工藝宴」，如入寶山。

108桌滿漢全席，木石雕刻、錫金銅器、佛粧陶藝、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝，許多市面看不到的工藝品這裡全都有，集結了各地名師巨匠嘔心瀝血的傑作，令人嘆為觀止。

遊客說，用辦桌方式展出工藝，很特別，每桌作品有人引介導覽，讓觀賞者吸收更多台灣工藝知識，看到傳統工藝的宏偉精深。每年都來賞藝的陳先生說，五湖四海宴以宗教藝術為主，但只要細細品賞，每件作品確都有獨到的功力，堪稱「現代故宮」。

五湖四海創辦人蔡享潤說，五湖四海宴發想來自朝天宮舖戶過爐的宴席，源於滿漢全席108道佳餚，山川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，其中「藝桌」就是五湖四海宴，借以提供給全國地方藝師舞台，工藝得以薪傳。

文觀處長謝明璇表示，今年除靜態展覽及南北管演奏祝壽，也有擲筊博（馬克）杯、曾良美油紙傘、周秀惠拼布、林佩瑩纏花、許永慶多媒材等大師級的工藝展演體驗，歡迎把握機會來觀賞。

雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美，今天在南陽國小活動中心「開桌上菜」，4天展期千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美，今天在南陽國小活動中心「開桌上菜」，4天展期千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影

雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美，今天在南陽國小活動中心「開桌上菜」，4天展期千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影
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雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美，今天在南陽國小活動中心「開桌上菜」，4天展期千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影
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媽祖 工藝 中秋 張麗善

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