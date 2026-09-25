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睽違數十年雲林土庫「日本神轎隊」 風華再現驚豔亮相見證歷史底蘊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影
消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影

睽違數十年的雲林縣土庫鎮日本神轎今天再度現身在土庫第一市場的「土庫 神・社・山・河」特展中，充滿濃濃東洋味的日本神轎隊復出演展，不僅讓在地民眾眼睛為之一亮，再次看見古鎮豐厚的歷史底蘊，也讓外地遊客對土庫宗教文化有新的認識，三天展出引領從土地紋理閱讀城鎮記憶，觸摸不同時代留下的痕跡。

「嘿咻！嘿咻！」一群日本祭服裝打扮的年輕人，隨著太鼓節奏，踩著獨特步伐，扛著日本神轎在土庫第一市場外廣場展演，為特展拉開序幕，吸引大批民眾目光，一段消失數十年的日本神轎遶境記憶，重現在許多土庫老一輩人的眼前，無不感動。

當年末代神轎隊成員的顏銘賢、李明輝和土庫鎮長陳特凱滿滿感動，全寫在臉上，稱讚土庫年輕人的用心。策展人雲林土庫知識青年發展協會理事長邱子玲說，希望透過特展及展演，找回這段被遺忘已久的信仰文化和故事。

邱子玲說，日治時代土庫宗教象徵的日本神轎遊行，日本戰敗後就停止，神轎一直收藏在土庫國小，早年經前鎮長林庭訓居間協調，校方將神轎送給順天宮並組了神轎隊，讓日本文化在民國以後也能在土庫街遶境，但後來中斷，時隔20多年，他們找來末代神轎隊員教年輕人，才讓日本神轎重現街頭。

她說，這支神轎隊是為特展臨時組成，並非正式的轎班，日本神轎隊要正式上街遶境約需百人，因此未來如有機會將號召社區或學校社團，重組神轎隊。

土庫鎮長陳特凱表示，看見土庫鎮民一起用心重現日本神轎，十分感動，地方故事需要延傳，更需要有人接手，這次從資料整理到神轎展演，展現了不同世代的力量，也成為讓更多人認識土庫、關心文化的起點。特展至本月27日，歡迎民眾走進土庫，從神轎與展覽認識小鎮故事。

消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影
消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影

消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影
消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影

消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影
消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影

消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影
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消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影
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消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影
消失2、30年的土庫信仰中心順天宮日本神轎隊，一群熱心年輕人重新組合，在特展中展演，找回這段被遺忘的記憶和故事。記者蔡維斌／攝影

神轎 雲林 日本 歷史

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