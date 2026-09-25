新港奉天宮媽祖契子女中秋團聚 97歲阿公、2月嬰兒同切蛋糕祈福

雲林縣北港鎮蔡姓里長參選人，涉嫌在今年7月間，透過另一名蔡姓棒腳，以慶生為由送蛋糕；同月又以補貼旅費方式招待旅遊，並在遊覽車上送手工精油香皂，經檢警調查賄小組搜並傳喚四十名選民後，認為蔡等兩人涉賄選，今天下午被雲林地方法院裁定禁見，成為雲林基層選舉首樁被收押的里長參選人。

2026-09-25 14:41