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新港奉天宮媽祖契子女中秋團聚 97歲阿公、2月嬰兒同切蛋糕祈福

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮今天舉辦開臺媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮，吸引全台媽祖契子女團聚。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮今天舉辦開臺媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮，吸引全台媽祖契子女團聚。圖／嘉義縣政府提供

中秋佳節將至，嘉義縣新港奉天宮今天舉辦媽祖契子女團圓祈福典禮，吸引全台各地契子女回宮參拜，向媽祖上香祈福，現場最年長契子高齡97歲、最年幼的僅2個月大嬰兒，縣長翁章梁與契子女一同切蛋糕慶祝，廟方準備平安圓、長壽麵、元寶水餃，與契子女及信眾分享。

翁章梁說，新港奉天宮開臺媽祖被信眾視為「囝仔人的守護神」，許多父母為祈求孩子平安、健康，小時候便帶孩子到廟裡參與「拜契」儀式，認媽祖為「契母」，每年固定時間回宮參拜，更換香火袋，直到孩子16歲成年，感謝媽祖庇佑，期盼所有契子女平安健康長大。

奉天宮說明，父母帶孩子填寫契子文書、向媽祖祈願後，即成為契子女，並將過爐的香火袋交由孩子佩戴。每年回宮更換紅絲線並重新過爐，稱為「換貫」；年滿16歲後回宮謝恩、歸還香火袋，則稱為「褪貫」，象徵孩子平安成長，完成重要人生階段。

奉天宮董事長何達煌說，契子女回宮是奉天宮延續上百年傳統習俗，新港奉天宮媽祖很靈驗，希望庇佑所有契子女平安長大，今年準備各式供品，包括象徵平安團圓的平安圓、富貴綿長的長壽麵，以及代表金銀財寶的元寶水餃，歡迎大家踴躍參與，中秋回宮團圓。

嘉義縣新港奉天宮今天舉辦開臺媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮，縣長翁章梁與97歲阿公、2月嬰兒同切蛋糕祈福。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮今天舉辦開臺媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮，縣長翁章梁與97歲阿公、2月嬰兒同切蛋糕祈福。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港奉天宮今天舉辦開臺媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮，縣長翁章梁等人參與祈福團拜。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮今天舉辦開臺媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮，縣長翁章梁等人參與祈福團拜。圖／嘉義縣政府提供

新港奉天宮 奉天宮 媽祖

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