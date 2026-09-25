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南市無人機足球協會為家扶30名弱勢兒少 辦無人機足球體驗賽

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供
台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供

台南市無人機足球協會13日成立，今天上午在北台南家扶中心舉行首場公益活動，30名家扶弱勢兒少體驗科技結合運動的無人機足球賽，在中秋節感受社會的溫暖與關懷。

三小時的體驗活動，內容包含無人機足球介紹、飛行安全教育、實機操作體驗、趣味競賽及團隊合作闖關等，讓孩子們在歡笑中學習科技知識，培養專注力、判斷力及團隊合作精神。

協會理事長曾麒恩表示，讓兒少認識當前受矚目的科技運動無人機足球，是接觸科技教育的寓教於樂體驗，可拓展人際關係增加與人群互動機會，協會也盼盡社會責任、培養兒少對科技的興趣。

他說，無人機已廣泛應用於智慧農業、防災巡檢、環境監測、物流運輸及科技教育等領域，無人機足球更結合科技、運動與競技元素，成為全球快速發展的新興運動項目。希望讓更多孩子看見科技的無限可能，啟發對未來學習與職涯發展興趣。

台南市無人機足球協會表示，協會成立宗旨之一即為推廣無人機科技教育及無人機足球運動，希望與各級學校、社區及公益團體合作，讓更多青少年有機會接觸科技、培養技能，進而提升未來競爭力。

北台南家扶表示，無人機操控是未來趨勢，感謝天恩無人機考照訓練班，協會理事長及志工夥伴們在中秋節象徵團圓的日子，讓孩子們在溫馨歡樂的氛圍中接觸科技、建立自信、開拓視野。

訓練班表示，除推廣無人機教育，希望善盡社會責任，將科技教育資源帶給需要關懷的孩子們。期待活動讓孩子們收獲快樂自信，也讓大眾看見科技教育的正向力量。

台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供
台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供

台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供
台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供

台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供
台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供

台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供
台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供

台南市無人機足球協會到北台南家扶為30名弱勢兒少辦無人機足球體驗活動。圖／北台南家扶提供
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無人機 家扶 足球

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