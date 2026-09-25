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台南虎頭埤水與綠三大系列活動 10月起接力登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

台南市政府昨（24）日舉辦「2026年虎頭埤水與綠系列活動」宣傳記者會，市長黃偉哲宣布，10月至11月將以虎頭埤風景區為核心，接力推出「一起來健行×星粼露營」、「GS減碳生態體驗日」及「泳渡虎頭埤×168路跑」三波主題活動，結合山林健行、露營、生態體驗及水陸運動，邀請全國民眾秋遊台南。系列活動現正開放報名。

黃偉哲表示，今年「虎頭埤水與綠系列活動」涵蓋健行、露營、低碳生態及水陸運動，親子家庭、戶外旅遊愛好者與運動族群都能依興趣選擇參與。民眾來到虎頭埤，也可順遊新化老街、大目降文化園區、新化林場等周邊景點，品嘗在地美食，並安排住宿，規劃一趟結合自然、文化與美食的台南秋日小旅行。

黃偉哲指出，虎頭埤是台灣第一水庫，150多年來蓄水灌溉，支持台南農業發展，也是重要的自然觀光景點。市府近年持續投入景區建設及環境改善，相關成果獲金質獎等國內建設及景觀獎項肯定，逐步將虎頭埤發展為適合不同年齡層遊憩的公園。除了改善硬體環境，市府也透過多元活動，邀請民眾走進山林、親近水域，以健康、低碳的方式體驗虎頭埤。

觀光旅遊局長林國華表示，三波活動自國慶連假接力登場，串聯虎頭埤的山林、水域、生態及運動觀光資源。無論想健行、露營、體驗低碳旅遊，或挑戰水陸運動，都歡迎民眾踴躍報名，感受虎頭埤不同的遊憩特色。

觀旅局說明，首波活動於10月10日由「一起來健行」揭開序幕，報名費199元，路線全長約7公里，串聯虎頭埤、新化林場及周邊鄉間道路，並結合森林夥伴蒐集任務、森呼吸市集等活動。民眾也可加購「星粼露營」，參與水域活動、手作DIY、草皮遊戲及星光電影院，延長山林旅程。

第二波「GS減碳生態體驗日」於10月17日至18日舉行，推出免費限量電動遊園車、太陽能遊湖船及生態釣魚等體驗。今年並串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤推出「三埤生態巡遊」，以水域探索、友善垂釣及環境守護為主題，帶領民眾認識台南埤塘生態。

第三波「泳渡虎頭埤×168路跑」將於11月8日登場，設有「水中蛟龍」、「水陸悠遊」、「水陸鐵人」及「168好運」等項目，包含2公里泳渡、6.3公里路跑，以及結合游泳、慢跑與太陽能船的水陸體驗，讓民眾依興趣與體力選擇參加。今年泳渡活動也放寬年齡、組隊及安全浮具等參加條件，邀請更多民眾參與。活動內容、報名方式及最新資訊，請至「2026年虎頭埤水與綠系列活動」專屬網站⁠查詢。

虎頭埤 台南 活動

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